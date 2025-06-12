Sánchez demana "perdó" després de l’informe de l’UCO i diu que estava convençut fins avui de la "integritat" de Santos Cerdán
Rebutja convocar eleccions: "això no va de mi ni del partit socialista"
Pido perdón, en primer lugar, a la ciudadanía, también a los militantes y a los simpatizantes del PSOE.@sanchezcastejon pic.twitter.com/pHh1cQOpUh— PSOE (@PSOE) June 12, 2025
El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparegut a la seu nacional del partit per demanar "perdó" a la ciutadania després de l’informe de l’UCO, alhora que ha dit que era "convençut" fins avui de la "integritat" del fins ara secretari d’organització dels socialistes Santos Cerdán.
Respecte a un possible avançament electoral, el president ho ha descartat. "Això no va de mi ni del partit socialista", ha afirmat.
Anuncia una auditoria externa sobre la comptes del PSOE
Sánchez ha anunciat aquest dijous que posarà en marxa una auditoria externa sobre els comptes del partit i que impulsarà una reestructuració de la seua executiva federal.
En roda de premsa a la seu central del partit al carrer Ferraz de Madrid després de dimitir el secretari d’Organització del partit, Santos Cerdán, per la seua presumpta implicació en el cas Koldo, Sánchez ha assegurat que la seua resposta davant de la corrupció serà tan contundent com ho és la seua decepció.
En aquest context ha assenyalat que, malgrat els informes positius que ha elaborat el Tribunal de Comptes, s’encarregarà una auditoria externa per eliminar "qualsevol ombra de dubte" que pugui tenir la ciutadania.