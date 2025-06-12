Santos Cerdán anuncia la seua dimissió com a secretari d'Organització del PSOE i abandonarà l'escó al Congrés
El fins ara número tres del PSOE assegura en un comunicat que és "el millor" pel partit i reitera la seva innocència
L'informe de l'UCO diu que s'encarregava de "gestionar els suposats pagaments" de comissions
El fins ara secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha anunciat aquest dijous la seva dimissió dels càrrecs orgànics del partit i la renúncia al seu escó de diputat al Congrés dels Diputats. Ho ha fet poques hores després de la publicació de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) -inclòs al sumari del 'cas Koldo'- que l'assenyala com l'encarregat de gestionar el pagament de comissions il·legals per licitacions d'obra pública. En un comunicat, Cerdán ha afirmat que adopta la decisió perquè creu que és "el millor" per al PSOE i ha reiterat la seva innocència. "Espero poder-me dedicar en exclusiva a la meva defensa", apunta.
A l'escrit, Cerdán assegura que per a ell haver estat secretari d'Organització del PSOE i "haver ajudat a conformar un govern progressista" ha estat "un honor" que l'acompanyarà "per sempre", i "precisament per això, en defensa d'aquest partit al que tant deu aquest país i d'aquest govern" presenta la renúncia "de tots els seus càrrecs" i farà entrega de l'acta de diputat.
"Així espero poder dedicar-me en exclusiva a la meva defensa i oferir totes les explicacions pertinents per demostrar que, com he assenyalat aquests dies, mai he comès ni he estat còmplice de cap il·legalitat", afirma.
També expressa la seua "plena disposició a col·laborar amb la justícia" i que demanarà als seus assessors jurídics que es personin en el procediment judicial "per estudiar totes les actuacions dutes a terme, i especialment els informes on se'm menciona" i "estar en condicions d'esvair qualsevol dubte sobre les referències a la meva persona".
"Són temps complicats, però el PSOE és més necessari que mai. I jo sempre faré el que sigui millor per al meu partit i per al meu país". Conclou el comunicat reiterant la seva "innocència". "Confio que quedarà clara després de la meva declaració", sosté.
L'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil recull transcripcions de converses en què el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exministre José Luis Ábalos i la seva mà dreta, Koldo García, suposadament discuteixen sobre el cobrament de 620.000 euros en comissions il·legals per adjudicacions d'obres a Múrcia i d'un immoble, així com de 450.000 més pendents d'abonar per obres a Logronyo, Sevilla i Sant Feliu de Llobregat. Segons l'UCO, Santos Cerdán s'encarregava de "gestionar els suposats pagaments" d'aquestes comissions. L'informe també apunta que Cerdán va ordenar a Koldo García que introduís dues paperetes de manera fraudulenta a les primàries del PSOE del 2014 que va guanyar Pedro Sánchez.
L'informe recull fragments transcrits de vuit converses del 2019, 2021, 2022 i 2023 entre Ábalos, Koldo i Santos Cerdán en què, segons la Guàrdia Civil, els dos primers fan una recapitulació "de les quantitats econòmiques que se'ls deu a tots dos" i "uneixen a aquestes quantitats adjudicacions concretes que han pogut ser identificades".
Segons el document, les converses enregistrades per Koldo "discorrien sempre per l'exigència d'una quantitat de diners que se'ls devia". "Ábalos, i per extensió Koldo, generaven un deute amb Acciona per suposades adjudicacions fraudulentes, i Santos s'encarregava suposadament de gestionar la quantitat i els pagaments".
620.000 euros
En aquest sentit, l'UCO sosté que aquestes actuacions "haurien permès la manipulació dels processos de contractació". "Koldo es valia, suposadament, de l'aleshores presidenta d'Adif, Isabel Prado de Vera, i del director general de Carreteres, Javier Herrero". I en total, segons l'informe, "les contraprestacions econòmiques d'Acciona percebudes per Ábalos i Koldo i gestionades per Santos ascendirien a 620.000 euros, si bé a criteri de Koldo encara quedarien 450.000 euros pendents d'abonament.
D'aquests, 550.000 euros corresponen a la licitació del projecte 'El Mayor' per al soterrament de la xarxa arterial ferroviària de Múrcia per un import de 158.801.001,18 euros, així com de les obres de construcció de la plataforma del Corredor Mediterrani d'alta velocitat Múrcia-Almeria, per un import de 121.196.732,32 euros. Els 70.000 euros restants, segons l'informe, estan vinculats "al baix d'un immoble que no ha estat associat per Koldo a cap expedient concret".
Així, en una conversa, Koldo es dirigeix a Cerdán, amb qui discuteix sobre els deutes, "i sembla que el mateix Santos és la persona encarregada de gestionar els suposats pagaments". En aquest sentit, la Guàrdia Civil inclou una conversa del 21 de gener del 2021, on "Koldo va tornar a conversar amb Santos i Ábalos" i va fer "un repàs detallat dels pagaments efectuats fins a la data".
No expressar determinats fets en veu alta
Durant el transcurs d'aquesta conversa, segons l'UCO, "Santos va interrompre diverses vegades" el diàleg "per evitar que determinats extrems fossin expressats en veu alta, mostrant una clara intenció de preservar la discreció sobre el que es tractava". Segons l'informe, "aquesta actitud evidencia un intent de dotar de seguretat els fets que s'estaven abordant en la conversa". "Koldo, no vull que parlis d'això, que no es parla", transcriu la Guàrdia Civil.
L'informe també recull una conversa entre Koldo i Ábalos del 18 de novembre del 2020 on Koldo diu a l'exministre que Santos estava eludint alguna qüestió. "Ja he parlat amb ell en dues ocasions, i jo crec que s'està passant de llest. Et queda Sant Feliu i 'El Mayor', són 350", diu Koldo. En aquest context, segons l'UCO, el 2 de febrer del 2022, quan Ábalos ja no era ministre de Transports, Koldo va mantenir una conversa amb Santos on "debatien quan quedava pendent d'abonar a Ábalos tenint en compte que ja havia rebut 550.000 euros".
Segons l'informe, Cerdán diu: "Jo els he demanat a aquests el de Sevilla". Koldo respon: "Però és que primer ha de ser el de Logronyo i després el de Barcelona". I Cerdán respon: "que li donaré, 550.000 euros". Posteriorment, en la mateixa conversa, Koldo insisteix: "I el de Barcelona", i Cerdán respon: "550.000 i d'aquí descomptem. Aleshores el de Sevilla li diré que m'ho posin per escrit sinó, i t'ho dono, d'acord?".
I a més de recapitulació, Cerdán demana a Koldo: "Diga'm de què són els 550". Koldo respon: "Els 550 són de Múrcia, que els van donar dues obres, que són de 90 i 10. Queda Tarragona, queda Logronyo, que era de 90. I queda Sevilla, que era de 1000. La de Tarragona, si no recordo malament, cec que eren gairebé 90, i aquestes són les tres que queden". Per tant, segons Koldo, calia donar a Ábalos, "ara mateix 450.000, vosaltres li vau regalar 70.000".
Segons el document elaborat per la Guàrdia Civil, d'aquest fragment de conversa "es dedueix que, segons indica Koldo, els 550.000 euros que ja havien estat abonats a Ábalos provenien de dues adjudicacions a Múrcia i quedava pendent l'abonament de 450.000 euros derivats d'una obra de Logronyo, una de Sevilla i una altra a Tarragona".
En aquest sentit, l'informe identifica les adjudicacions concretes a les quals es referien a la conversa. Pel que fa a la de Tarragona, en realitat s'estaria referint a Sant Feliu de Llobregat, i es tractaria de la licitació d'Adif "per un projecte de construcció de la integració del ferrocarril per un import inicial de 51.760.263,99 euros, ampliant-se fins als 62.026.420,15 euros".
"Poses les dos paperetes"
L'informe també recull altres moments destacats de la relació entre Koldo García i Santos Cerdán que inclouen una conversa del 13 de juliol del 2014 "que es pot emmarcar en les eleccions primàries per determinar el nou secretari general del PSOE". El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va imposar en aquelles primàries amb el 48,3% dels vots davant Eduardo Madina i José Antonio Pérez Tapias. Segons l'informe, a les 17.55 hores Santos Cerdán va donar la següent instrucció a Koldo: "Quan acabi, apuntes com que han votat aquests dos que et falten sense que et vegi ningú, i poses les dues paperetes". Immediatament, Koldo respon: "Ja està".