Es fan públics els àudios de Santos Cerdán, Ábalos i Koldo García
Els documents recullen com els tres abordaven suposades comissions il·legals a canvi de la concessió d'obra pública
L'endemà de l'aixecament del secret de sumari de la peça separada del 'cas Koldo' s'han fet públics els arxius d'àudio que relaten el paper del ja exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Són els vuit documents enregistrats entre 2019 i 2023 per Koldo García i acompanyats de transcripcions que consten a l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil lliurat al jutge instructor, Leopoldo Puente. Entre els àudios, n'hi ha un en què es pot sentir com Koldo demana diners a Cerdán per a l'exministre Ábalos. Cerdán pregunta a Koldo: "Quant li vam donar?", i Koldo respon: "60". L'exnúmero tres del PSOE replica: "Han de quedar allà, eren 50 i 10 per a tu".
Al mateix àudio, enregistrat el 22 d'abril del 2019, Koldo García i Santos Cerdán continuen conversant sobre quantitats que suposadament són fruit de comissions il·legals per a l'adjudicació d'obra pública.
Koldo diu a Cerdán que "ell ha de frenar" perquè "sé quan està, com està, i he de calcular molt els temps". "No podem anar amb ximpleries d'aquestes amb el que se li deu". Santos pregunta per la quantitat, i Koldo respon "150... sí senyor, i a mi, a mi 50, ha quedat clar, oi? M'ajudaràs? Ja saps que soc fàcil". Santos respon: "És clar, en tot el que pugui".
El document també inclou una conversa sobre l'expresidenta d'ADIF, Isabel Pardo de Vera, i l'exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. Koldo avisa Cerdán que se'ls volen "carregar" i alerta que, si passa, Herrero "explicarà el que hi ha".
Un altre dels documents recull una conversa entre Koldo i Ábalos on tots dos desgranen pressions a Pardo de Vera i Herrero perquè Víctor de Aldama gestioni els contractes d'obra pública a canvi de comissions.
"Tenim 2010", i "queden uns altres 210 i els baixos". Segons es desprèn de la conversa, les obres anaven a les empreses Acciona i Sacyr. En un moment de la conversa, Ábalos diu a Koldo: "Parla amb Santos Cerdán".
Koldo i Santos Cerdán també conversen sobre suposats pagaments irregulars en dues altres converses. Segons Koldo, la trama deu a Ábalos 350.000 euros de les licitacions de Sant Feliu i 'El Mayor'.
I encara en un altre, Koldo, Santos Cerdán i Ábalos fan recompte de les suposades comissin i fan mencions a empreses. Koldo explica que s'ha lliurat a Ábalos "450 en tres sobres".
En aquest punt, Santos prova d'evitar que Koldo parli sobre les suposades comissions. "Que no ho dic, que jo porto el paper i ho apuntem i ho veiem, punt". Però Koldo insisteix: "D'acord. 50 les altres dues, que són la vella...", i Cerdán el talla: "que no vull que parlis d'això, que no es parla".
Al mateix document, Koldo conclou: "70", Ábalos diu: "per favor", i Cerdán tanca: "que sí. Ja està, que no cal dir tantes coses... es posa, es veu i es trenca".