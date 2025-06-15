EUA
Assassinada una congressista a Minnesota en un “crim polític”
Tirotejada al costat del seu marit per un fals agent de policia que va atemptar també contra un senador i la seua dona. L’agressor es troba fugit després dels atacs
La congressista demòcrata per l’estat de Minnesota i expresidenta de la Cambra de Representants estatal, Melissa Hortman, va ser assassinada ahir al costat del seu marit després de rebre diversos trets al seu domicili efectuats per un individu disfressat de policia que segueix la fuga, segons va anunciar el governador de l’estat, Tim Walz, en el que va descriure com un “assassinat per motius polítics”.
Les forces de seguretat haurien identificat al tancament d’aquesta edició un sospitós que també hauria disparat contra el senador estatal demòcrata John Hoffman i a la seua dona. Ambdós estan ferits i van haver de ser sotmesos a una intervenció d’emergència. El pronòstic és reservat però “optimista, amb cautela”, va explicar el governador.
La Policia va rebre un primer avís entorn de les 02.00 de la matinada, hora local, sobre un incident a trets al domicili dels Hoffman, a la localitat de Champlin.
Seguint el protocol habitual, els agents es van atansar hora i mitja després al domicili dels Hortman a Brooklyn Park, a uns 10 quilòmetres de distància van trobar un individu disfressat d’agent de Policía i al costat d’un cotxe patrulla amb els llums posats, part del seu pla per convèncer el matrimoni que obrís la porta, segons estimen ara per ara fonts de la investigació. En un moment donat, el fals agent, que portava una armilla antibales, es va veure involucrat en un tiroteig amb els policies abans de fugir.
El president dels EUA, Donald Trump, va ser informat sobre el tiroteig, segons va confirmar el seu portaveu, Karoline Leavitt, i va lamentar un “terrible atac dirigit contra congressistes estatals”. Trump va afirmar que la fiscal general, Pam Bondi, i l’FBI lideren la investigació, i va afegir que qualsevol persona involucrada “serà processada amb tot el pes de la llei”. “Aquesta violència tan horrible no serà tolerada als Estats Units d’Amèrica. Que Déu beneeixi la gran gent de Minnesota, un lloc veritablement meravellós!”, va continuar el comunicat.
Trump decideix interrompre les batudes a migrants
El Govern del president nord-americà Donald Trump ha decidit interrompre la campanya de batudes a discreció contra migrants a determinats sectors econòmics davant l’aparent preocupació per la creixent impopularitat d’aquests mètodes, segons va avançar divendres el diari The New York Times.
La decisió apunta que aquesta campanya d’arrestos a discreció per provar de deportar immigrants a gran escala està perjudicant centres de treball al sector d’agricultura (incloent aqüicultura i plantes empaquetadores de carn), restaurants i hotels i a circumscripcions electorals el suport de les quals Trump vol conservar de cara a les legislatives del 2026.Paral·lelament, Trump tenia previst celebrar el seu 79 aniversari amb una desfilada militar sense precedents a Washington, que va comptar amb vehicles blindats, helicòpters i prop de 7.000 tropes.L’esdeveniment, amb un preu estimat de 45 milions de dòlars, coincidia amb el 250è aniversari de l’Exèrcit nord-americà.