SUCCESSOS
Estabilitzat un foc que tallava el pas a Cadaqués
Sembla que provocat per una desbrossadora
Els Bombers de la Generalitat van aconseguir estabilitzar a mitja tarda d’ahir un foc a Cadaqués, que estava afectant una zona envoltada de vinyes i vegetació.
Tanmateix, els Bombers mantenien a la zona un dispositiu amb un total de 34 dotacions, 25 de terrestres i nou d’aèries. Arran del foc, la carretera d’accés a la localitat, la GI-614 va quedar tallada en tots dos sentits de la marxa durant hores.
L’avís de l’incendi es va rebre cap a les 11.53 hores d’ahir. Segons van explicar fonts dels agents rurals, tot apunta que l’incendi va ser causat de forma fortuïta per l’ús d’una desbrossadora mentre es feien tasques agrícoles i va afectar almenys unes 14,5 hectàrees.
Els Mossos d’Esquadra van reobrir el pas de vehicles a la carretera d’accés a Cadaqués, la GI-614, pocs minuts després de les cinc de la tarda d’ahir.
El trànsit rodat es va anar regulant conjuntament amb la Policia Local i es va anar permetent gradualment l’entrada de vehicles a la via de cinc en cinc, en tots dos sentits de la marxa.