Catalunya decideix mantenir manté el nivel d'alerta antiterrorista en 4 sobre 5 de
Els Mossos prioritzen la vigilància en zones d'alta afluència turística, infraestructures crítiques i seus diplomàtiques
Catalunya manté el nivell d'alerta antiterrorista en 4 sobre 5 de cara a l'estiu. Així ho ha decidit el Gabinet de Coordinació Antiterrorista que aquest dilluns ha celebrat la seva 77a reunió per analitzar l'actual situació de risc i amenaça. Els Mossos prioritzaran la vigilància en zones d'alta afluència turística, infraestructures crítiques, mitjans de transport, centres de culte i seus diplomàtiques vinculades amb l'actual situació internacional. Les autoritats han alertat que, en l'actual context geopolític, amb especial atenció a la tensió recent entre Israel i Iran, els cossos policials poden ser objectius d'interès per a possibles atacs. Pel que fa a la resta de l'Estat, el nivell d'amenaça es mantindrà també en 4 sobre 5.
La trobada d’aquest dilluns l’han presidit el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap, Miquel Esquius. Ha servit per revisar les mesures de protecció vigents i reforçar la resposta policial davant el context internacional actual.
S'ha posat el focus en la seguretat dels esdeveniments massius, especialment aquells que, per la seva dimensió o impacte mediàtic, poden suposar escenaris vulnerables. Així, l'inici de l’estiu centrarà també els dispositius i els patrullatges destinats a garantir la seguretat en aquesta mena d'espais que congreguen milers de persones.
Alhora, es reforçarà la presència d'agents en els nodes de transports i de comunicació que veuen incrementat el trànsit de persones provinents de tot el món que aprofiten el període estiuenc per visitar Catalunya.
De la mateixa forma s’ha fet una crida a extremar les mesures d’autoprotecció dels agents i dels operadors de seguretat, tant de la policia catalana com de les policies locals.