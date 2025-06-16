ESTATS
Desenes d’arrestos en protestes contra l’“autoritarisme” de Trump
Mentre se celebrava la polèmica desfilada pel 250 aniversari de l’Exèrcit
Les multitudinàries protestes que van omplir dissabte els carrers dels Estats Units contra l’“autoritarisme” del president, Donald Trump, es van saldar amb la detenció de desenes persones en diverses ciutats del país, encara que no hi va haver aldarulls majors i la jornada va transcórrer de manera pacífica en línies generals. Diverses organitzacions van convocar ahir 2.000 manifestacions als 50 estats dels EUA sota el lema “No als Reis”, mentre a Washington DC se celebrava la polèmica desfilada militar per commemorar el 250 aniversari de les Forces Armades, efemèride que va coincidir amb el 79 aniversari de Trump. L’esdeveniment va atreure milers de persones. A Las Vegas, on es van congregar uns 8.000 manifestants, 15 persones van ser detingudes, quatre de les quals menors, per delictes com agressió amb una arma mortal o possessió d’una arma perillosa. A Nashville (Tennessee), la Policia va arrestar un manifestant que es tapava el rostre amb una màscara i que portava el que semblava una arma de foc, a més d’una pancarta en la qual es llegia “No em trepitgis”. Els agents de Culpeper (Virgínia) van arrestar un home que conduïa de forma temerària entre els manifestants quan abandonaven la protesta.
Busquen el sospitós de l’assassinat de la congressista
Les forces de seguretat continuaven buscant ahir al responsable de l’assassinat de la congressista del Partit Demòcrata a la Cambra de Representants de Minnesota Melissa Hortman i el seu marit, assassinats dissabte, i ahir van informar de la troballa d’un segon vehicle del sospitós. El cotxe va ser localitzat al comtat de Sibley, després de comprovar que pertanyia al sospitós, Vance Boelter. L’Oficina del Xèrif va informar d’aquesta notícia i va concretar que era a la 301a Avinguda, diversos quilòmetres a l’est del domicili de Boelter. “Sospitós no localitzat. Mantinguin les portes tancades i els vehicles protegits. Les forces de seguretat es dirigeixen a la zona per fer escorcolls”, explica la nota oficial, recollida al diari Star Tribune. L’Oficina Federal d’Investigació (FBI) ofereix una recompensa de 50.000 dòlars per informació que porti a la detenció del sospitós, de 57 anys, que treballava en una empresa de seguretat.