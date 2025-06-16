El PSOE forma una Secretaria d’Organització col·legiada i interina amb la lleidatana Montse Mínguez per rellevar Cerdán
Fins al comitè federal del partit del 5 de juliol
La Secretaria d’Organització del PSOE, que ocupava fins ara el dimitit Santos Cerdán, serà col·legiada i amb caràcter interí fins el comitè federal del 5 de juliol a Sevilla, segons fonts de la direcció socialista. Seran quatre les persones que assumiran aquesta responsabilitat fins el comitè en el qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que abordarà una reestructuració de la "cúpula" del partit.
Els encarregats de la Secretaria d’Organització fins llavors seran la presidenta del partit, Cristina Narbona; la gerenta del PSOE, Ana María Fuentes; la secretària de Treball, Economia Social i Treball Autònom, Montse Mínguez, i el secretari d’Acció Democràtica i Transparència, Borja Cabezón, tots ells membres de l’Executiva. També s’integrarà a les tasques que corresponen a aquest òrgan la Fundació Avanza, de recent creació i que es va posar en marxa el mes de febrer passat afavorida per la direcció socialista.
Narbona és presidenta del PSOE des del 2017, quan va ser elegida per a aquest lloc en el 39 Congrés Federal socialista després d’una llarga trajectòria amb diverses responsabilitats en el partit i en el govern central, on va arribar a ser ministra de medi ambient entre 2004 i 2008 amb José Luis Rodríguez Zapatero com a president.
Borja Cabezón ha tingut diferents responsabilitats orgàniques a nivell municipal, regional i nacional en el PSOE i ha treballat al costat de Sánchez a Moncloa, on va ser director general d’assumptes nacionals del seu gabinet. El gener del 2024 va ser nomenat conseller delegat de l’empresa pública ENISA.
Ana María Fuentes és la gerent del partit des del 2021. Ha estat parlamentària andalusa, regidora de l’ajuntament de Ronda i diputada al Congrés i ha treballat, tant en el PSOE com al sector privat, en l’àrea de compliment legal i normatiu.
La catalana Montse Mínguez és actualment la secretària general del grup socialista i portaveu adjunta al Congrés, on ocupa un escó des de 2019. Llicenciada en administració i direcció d’empreses i amb un màster en comptabilitat, auditoria i control financer, va començar la seua carrera política a l’Ajuntament de Lleida.