CORRUPCIÓ
Sánchez acudirà dimecres al Congrés en plena crisi per la dimissió de Santos Cerdán
Assistirà a la sessió de control arran que s’hagi ajornat la conferència de l’ONU prevista a Nova York. Medita més mesures, conscient que socis i socialistes veuen insuficients les que va anunciar dijous
El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, respondrà finalment aquest dimecres en la sessió de control del Congrés preguntes dels grups parlamentaris després d’ajornar-se la conferència de l’ONU que s’havia de celebrar la setmana vinent a Nova York i a la qual tenia previst assistir. La sessió estarà centrada en la crisi oberta arran de la dimissió del fins ara secretari general del PSOE, Santos Cerdán, després que un informe de la Guàrdia Civil el relacionés amb el cas Koldo i una presumpta trama de comissions en obres públiques. El Govern central va contactar ahir amb els grups per informar-los que poden presentar avui les preguntes dirigides al cap de l’Executiu. El canvi d’agenda donarà peu a un últim cara a cara entre Sánchez i el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, en aquest període de sessions i també podrien preguntar al president del Govern Vox i ERC.
Fonts socialistes destaquen que Sánchez no s’amagarà i vol donar la cara, com ja va fer dijous quan va comparèixer en roda de premsa a la seu del partit del carrer Ferraz per demanar perdó als ciutadans i anunciar una auditoria dels comptes del partit i una reestructuració de l’executiva federal, que avui es reuneix per primera vegada des de la dimissió de Cerdán i s’espera que Sánchez els anunciï nous passos. Divendres se’n va anar a la finca toledana de Quintos de Mora, residència que pertany a l’Organismo Autónomo Parques Nacionales i en la qual en altres ocasions ha reunit el seu gabinet per reflexionar i preparar la legislatura. En aquesta ocasió se’n va anar sol i va tornar dissabte. Sánchez medita noves mesures, conscient que tant els seus socis com molts socialistes creuen que no n’hi ha prou amb les propostes de dijous.
En qualsevol cas, recalquen les fonts consultades, continua sense plantejar-se la possibilitat d’un avenç electoral. Queda tanmateix pendent de parlar amb diversos socis i aliats, dos dels quals, ERC i BNG, han demanat ja que comparegui al ple del Congrés per donar explicacions. Podem ha plantejat crear una comissió d’investigació, PNB li ha demanat més contundència i Junts vol reunir-se amb ell en els propers dies.
Així mateix, si Cerdán compleix el que ha anunciat, quan dimecres se celebri la sessió de control ja haurà renunciat a l’acta de diputat, un pas esperat pel seu grup des que ho va avançar dijous passat.
Feijóo creu que el PSOE “no té escapatòria”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir la confiança dels espanyols per obrir “un nou temps de decència” i governar amb honestedat davant d’un Govern “indecent”. “Ho sabien i ho han tapat tot, no tenen escapatòria”, va subratllar. Va instar a Sánchez a “no ajornar més l’inevitable” i convocar eleccions i va rebutjar “precipitar-se, descartant implícitament una moció de censura”. “Això no va d’alleujar-se un dia perquè segueixi Sánchez després, va de fer-ho bé per fer-lo fora de veritat”.
Montero diu que “sobren raons” per seguir
La vicepresidenta del Govern central i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, va afirmar ahir que cap organització no pot garantir “casos de corrupció zero” i va exigir al PP la mateixa “tolerància zero” davant la corrupció que, segons el seu parer, han demostrat els socialistes amb el cas Cerdán. Va reconèixer que el partit està “consternat, impactat i trist” al conèixer l’informe de l’UCO sobre la presumpta implicació en el cas Koldo, però va considerar que “sobren raons” perquè la legislatura segueixi.