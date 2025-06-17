EUA
Detingut el sospitós de matar una legisladora demòcrata
Està acusat també de l’atac a un senador estatal
El sospitós d’haver assassinat a trets la presidenta de la Cambra de Representants de Minnesota, la demòcrata Melissa Hortman, i el seu espòs va ser detingut la matinada de diumenge a dilluns i està sota custòdia, segons van informar les autoritats estatals.
El sospitós, identificat com Vance Luther Boelter, va ser detingut en un bosc proper a casa seua i està acusat també de l’atac al senador estatal John Hoffman i a la seua esposa, que van resultar ferits.
Els atacs a ambdós polítics i als seus cònjuges van tenir lloc la matinada de dissabte i, després de dos dies d’intensa recerca, unitats de policia i agutzils van trobar un cotxe del sospitós i efectes personals abans de localitzar-lo en un bosc proper a la seua residència.
Boelter primer va atacar a trets el senador estatal demòcrata John Hoffman i la seua esposa, que van resultar ferits, i posteriorment va matar la legisladora Melissa Hortman, també demòcrata, i el seu marit en un suburbi de Brooklyn Park.
De 57 anys, director d’una empresa de seguretat i predicador, Boelter va perpetrar els atacs per motius polítics, segons el governador de Minesota, el demòcrata Mike Walz.
El sospitós es va fer passar per un agent de l’ordre per cometre els atacs i es va disfressar amb una màscara de làtex.
Els investigadors creuen que Boelter en principi va actuar sol i han trobat una llista amb una desena de noms de legisladors demòcrates i defensors del dret a l’avortament que suposadament eren objectius que volia atacar.