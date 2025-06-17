Illa anuncia que destinarà 500 milions en préstecs per a joves
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Govern destinarà 500 milions d’euros en els pròxims cinc anys a préstecs perquè els joves puguin pagar l’entrada del seu primer habitatge. Es preveu que la mesura, sota el nom de Préstecs Emancipació, s’aprovi avui al Parlament.
Segons va explicar el president, els préstecs cobriran el 20% del preu de l’immoble al 0% d’interès, i no s’hauran de tornar fins que la hipoteca estigui totalment pagada.
Illa va confirmar que els habitatges que estiguin finançats amb aquesta mesura passaran a ser protegits “amb caràcter permanent”, i per tant, si es volen vendre el preu serà limitat al de compra. D’aquesta manera, els menors de 35 anys beneficiats del projecte només hauran de fer front als impostos de la compra de l’immoble, que representen aproximadament el 10% del cost.
L’objectiu del pla és “facilitar l’emancipació juvenil” i “augmentar el parc públic per aproximar-nos a la mitjana europea”, va explicar Illa, que va afirmar que “els joves no tenen prou estalvis” i va subratllar la importància d’“agilitzar el procés de construcció”.
A més, va justificar les diferents intervencions del Govern al mercat de l’habitatge assegurant que utilitza el mateix criteri que en les decisions per generar “prosperitat” i va defensar que les polítiques del seu Executiu han frenat el creixement de preus de l’habitatge, malgrat que no va tancar la porta a reconsiderar les mesures si el mercat “torna a seguir una lògica habitual”.
Aquestes mesures estan emmarcades en el Pla 50.000 habitatges, un projecte de construcció de 50.000 habitatges públics fins a l’any 2030 que es va presentar a l’octubre. Illa va treure pit de l’aposta del Govern per l’habitatge, explicant que l’Executiu català ha destinat 1.450 milions en aquesta matèria aquest 2025.
Finançament singular
D’altra banda, Salvador Illa va mostrar “confiança” que la Generalitat arribarà a un acord amb el Govern central sobre el finançament singular de Catalunya abans del 30 de juny, el límit pactat amb ERC.