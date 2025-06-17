L'informe del govern espanyol sobre l'apagada senyala Red Eléctrica i els operadors i detecta "vulnerabilitats"
La vicepresidenta apunta que la incidència va tenir un "origen multifactorial" i descarta el ciberatac
L'informe del govern espanyol sobre les causes de l'apagada del passat 28 d'abril ha descartat un ciberatac com a causa de la incidència tot i que ha detectat "vulnerabilitats" en el sistema, segons ha explicat aquest dimarts la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, en la compareixença posterior al Consell de Ministres. Aagesen ha comentat que l'apagada va tenir un "origen multifactorial" i una "combinació de factors". "La causa zero va ser un fenomen de sobretensions, una reacció en cadena, desconnexions de generació que alhora van provocar noves desconnexions", ha afirmat la ministra Aagesen, que ha senyalat Red Eléctrica però també els operadors elèctrics.
Segons ha explicat la ministra Aagesen, el dia 27 d'abril Red Eléctrica havia previst el funcionament de deu centrals tèrmiques per al control dinàmic de tensió repartides arreu de l'Estat. Una d'elles, però, al vespre del dia 27 es va declarar "indisponible" i que no estaria disponible el dia 28. Davant d'aquest canvi, ha continuat la ministra, l'operador s'ha de "reajustar" partint de la nova situació i va "reprogramar però no substituir aquesta necessitat d'aquest parc tèrmic en les hores centrals del dia 28".
A partir d'aquí, la ministra ha revelat que a partir de les nou del matí ja es va produir una "inestabilitat" i que una hora i mitja més tard ja va ser més "aguda", fet que també es va traduir en les trucades de diferents centres de control per advertir d'aquestes oscil·lacions. Davant la inestabilitat del sistema, es va ordenar activar una nova central a la zona sud de l'Estat, però requeria una hora i mitja de temps, fins a les dues de la tarda.
"L'operador del sistema també detecta que les centrals que estaven disponibles per controlar la tensió i les que també havien estat programades per restriccions tècniques, no estaven regulant la tensió segons el previst per la normativa", ha exposat la vicepresidenta.