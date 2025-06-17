Al·lega “dissociació de la realitat” al confessar violació i assassinat
L’autor confés de violar i matar Elisa Abruñedo, Roger Serafín, es va negar a declarar en l’arrancada del judici per l’assassinat de la dona, tot i que la defensa va argumentar “dissociació de la realitat” per part del seu client, que va pensar l’endemà que l’autoria era d’una altra persona. Els fets van passar el 2013 a Nerón (la Corunya), però Serafín va ser detingut deu anys després per unes proves de l’ADN. La Fiscalia afirma que “sabia el que feia” i que “va voler fer-ho”.