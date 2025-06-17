POLÍTICA
Pedro Sánchez desafia Feijóo a presentar una moció de censura i descarta dimitir
El president del Govern central creu que la corrupció relacionada amb Cerdán és un cas “aïllat”. Compareix davant de la premsa després d’una reunió de l’executiva socialista de més de cinc hores
El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que compareixerà al Congrés i que impulsarà una comissió d’investigació sobre el cas Koldo, dies després que sortís a la llum un informe de l’UCO en el qual es detallava com alts càrrecs del PSOE es van repartir comissions per adjudicacions fraudulentes, fet que va provocar la dimissió de Santos Cerdán, antic secretari d’Organització del PSOE.
Després de la reunió de l’executiva del partit, que va durar més de cinc hores, Sánchez va oferir una roda de premsa a Ferraz, en la qual va explicar que li “repugnen” i li “repudien” els àudios per “la barroeria en les expressions i el masclisme que projecten”.
Tanmateix, va recalcar que el PSOE és una “organització neta” i va assegurar que és l’únic cas de “suposada corrupció” que l’afecta després de ser nomenat secretari general del partit, presentant-lo com “aïllat”. Sobre la seua compareixença al Congrés, va anunciar que tindrà lloc “a petició pròpia en la primera data disponible”.
En les seues declaracions, el cap de l’Executiu de l’Estat va desafiar el Partit Popular i Vox a presentar una moció de censura, alhora que va tornar a descartar dimitir, la convocatòria d’eleccions o presentar-se a una moció de confiança.
“Les eleccions són cada quatre anys” va sentenciar Sánchez, que va voler protegir el Govern de coalició per “responsabilitat” i es va negar a donar el govern a la “pitjor oposició que ha tingut Espanya”, que té una “agenda reaccionària”.
Sánchez, a més, va carregar contra la manera d’actuar del PP en matèria de corrupció i va assegurar que no “perseguiria denunciants ni destruiria proves a martellades”, mentre que també va criticar Vox pel presumpte finançament irregular i que el PSOE va denunciar, malgrat que la Fiscalia Anticorrupció arxivés ahir la causa.
En relació amb si va rebre avisos sobre la implicació de Santos Cerdán en el cas, va afirmar que “en l’aspecte personal” està “patint causes judicialitzades que són falses”, i que això va influir en la manera d’encarar els rumors sobre l’exsecretari d’Organització del partit.
❘ madrid ❘ La secretària de Treball, Economia Social i Treball Autònom i exprimera tinenta d’alcalde de la Paeria, Montse Minguez, formarà part del nou equip que es farà càrrec de forma col·legiada de la secretaria d’Organització de forma interina fins al comitè federal del 5 de juny.
El PSOE va deixar el càrrec que fins ara ocupava Santos Cerdán en mans de l’actual presidenta del partit, Cristina Narbona, juntament amb la gerent socialista, Ana María Fuentes, el secretari d’Acció Democràtica i Transparència, Borja Cabezón, i Mínguez.
La lleidatana va començar la seua carrera política com a regidora de la Paeria el 2003, fins que va substituir Marta Camps com a primera tinenta d’alcalde i portaveu del grup municipal als governs d’Àngel Ros i Fèlix Larrosa. El 2019 va encapçalar la llista del PSOE de Lleida per les eleccions generals, aconseguint un escó igual com en les següents eleccions. Mínguez va ser nomenada secretària general del Grup Parlamentari Socialista al Congrés. El 2021, es va convertir en la líder de la secretaria de Treball, Economia Social i Treball Autònom, i el 2023 el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, la va nomenar número 2 del Grup Socialista al Congrés.
n L’executiva del PSOE va anunciar la decisió d’expulsar del partit l’exministre de Transports José Luis Ábalos, implicat en el cas Koldo. D’aquesta manera, l’organització tanca l’expedient sancionador que va obrir a Ábalos el febrer del 2024 quan va esclatar l’escàndol amb el seu exassessor Koldo García, en una trama per beneficiar-se de la compra de mascaretes durant la pandèmia. D’altra banda, Ábalos va denunciar a la policia l’aparició d’unes pintades al seu domicili a València dissabte, fet que considera “conseqüència de l’assetjament i assenyalament” del seu habitatge per part “dels mitjans de comunicació”.
n L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va presentar ahir a la tarda de forma presencial la renúncia a la seua acta de diputat al Congrés dels Diputats. Cerdán havia confirmat que declararia voluntàriament davant del Tribunal Suprem el 25 de juny després de l’oferiment del magistrat Leopoldo Puente, però deixa de ser aforat al perdre el seu escó i en tot cas seria jutjat per un tribunal ordinari. A més, Santos Cerdán va presentar ahir al matí –mentre l’executiva federal del partit estava reunida– la baixa voluntària com a militant del PSOE, després de dimitir la setmana passada com a número 3 del partit per l’informe sobre comissions de l’UCO.