Trump amenaça amb matar el líder suprem del règim iranià i recorda que la "paciència" dels EUA s'acaba
El líder dels EUA alerta l'Iran que no vol que dispari míssils "a civils o soldats americans"
Donald Trump ha amenaçat aquest dimarts amb matar el líder suprem del règim de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, enmig de l'enfrontament que el país de l'Orient Mitjà manté amb Israel, amb intercanvi de míssils i víctimes a cada bàndol. Aquest enfrontament és paral·lel a les negociacions dels EUA amb l'Iran per definir l'estatus nuclear del règim islamista, un estatus que el president nord-americà no vol que inclogui l'arma atòmica. En una publicació a la xarxa Truth Social Trump ha escrit: "Sabem exactament on s'amaga l'anomenat 'líder suprem'. És un objectiu fàcil, però està segur, allà. No li'n traurem (matar-lo!), almenys per ara no. Però no volem míssils contra civils o soldats americans. La nostra paciència s'acaba".
Aquest matí Trump ha marxat de la cimera del G7 per l'escalada del conflicte al Pròxim Orient arran dels enfrontaments entre Israel i l'Iran. Si bé el president de França, Emmanuel Macron, havia dit que Trump marxava per treballar en un alto el foc entre tots dos països, el mateix Trump ho ha desmentit. "És més gran que això", ha dit també a Truth Social.
En la cimera celebrada al Canadà, els líders del G7 han acordat una declaració conjunta en què acusen l'Iran de ser "la principal font d'inestabilitat regional" i defensen el "dret d'Israel a defensar-se". Amb tot, les potències reclamen la "resolució" de la crisi amb una "desescalada" de les hostilitats, inclòs un alto el foc a Gaza.