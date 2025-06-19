SUCCESSOS
Detingut un policia municipal a l’asfixiar un presumpte lladre
La Policia Nacional ha detingut un agent de la Policia Local de Madrid que es trobava fora de servei per matar de forma accidental un home que li havia robat el mòbil a Torrejón. Va morir asfixiat quan estava sent retingut.
Encara que el presumpte lladre va fugir corrents, l’home va ser interceptat per l’agent, que el va retenir a terra aplicant-li un matalleó, és a dir, una maniobra de subjecció pel coll, fins que va arribar la Policia Nacional.