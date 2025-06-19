POLÍTICA
Illa: “Una majoria de catalans està a favor d’ampliar el Prat”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir en la sessió de control al Govern al Parlament que considera que “una majoria” dels catalans estan a favor de la decisió del Govern d’ampliar l’aeroport de Barcelona. Així mateix, el també líder del PSC va assegurar que el Govern complirà els acords sobre el finançament singular per a Catalunya, i que aniria bé que hi hagués un “consens ampli” al Parlament sobre aquesta qüestió.