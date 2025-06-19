SEGRE

Illa: “Una majoria de catalans està a favor d’ampliar el Prat”

Salvador Illa, ahir, durant la sessió de control al Parlament. - BERNAT VILARÓ/ACN

REDACCIÓ

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir en la sessió de control al Govern al Parlament que considera que “una majoria” dels catalans estan a favor de la decisió del Govern d’ampliar l’aeroport de Barcelona. Així mateix, el també líder del PSC va assegurar que el Govern complirà els acords sobre el finançament singular per a Catalunya, i que aniria bé que hi hagués un “consens ampli” al Parlament sobre aquesta qüestió.

