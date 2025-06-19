L'empresa mixta de Rodalies es constituirà "inicialment" dins Renfe, tindrà un capital de 2 milions i la seu a Barcelona
Els estatuts de la nova societat preveuen la possibilitat d'una "transmissió d'accions" entre socis per canviar majories
L'empresa mixta de Rodalies es constituirà "inicialment" dins Renfe, tindrà un capital social inicial de 2 milions d'euros i la seu serà a Barcelona. Els estatuts de la nova societat preveuen la possibilitat d'una "transmissió d'accions" entre els socis per canviar majories i el repartiment inicial serà en un 50,1% de Renfe i el 49,9% de la Generalitat. Aquests són alguns dels detalls que han explicat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque; i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que també han precisat que el Consell d'Administració el formaran cinc representants del Govern català, que designarà el president, i quatre de Renfe Viajeros.
Paneque i Santano han escenificat l'acord per a constituir la nova societat, que portarà el nom de Rodalies de Catalunya SME, SA, però la creació formal de l'empresa està pendent que la setmana vinent es reuneixi el consell d'administració de Renfe per iniciar el procediment. Després, caldrà l'autorització del Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat per a la participació. Ambdós governs calculen que això serà a "finals" de juliol. El calendari per a la posada en marxa preveu que serà al desembre quan la nova societat s'inscriurà al registre mercantil i es designaran els membres del Consell d'Administració. El gener del 2026 la nova companyia ja iniciarà la seva activitat, segons els plans detallats.
Transmissió d'accions entre els socis
Els estatuts de la nova societat contemplen explícitament que la Generalitat "podrà instar una transmissió d'accions entre els socis que comporti assumir la titularitat de la majoria del capital social" de la societat. Segons han remarcat en la roda de premsa, aquesta "alteració" en la distribució inicial del capital dels socis s'hauria de fer amb un acord entre Renfe i la Generalitat i també haurà de comptar amb la participació en la negociació dels representants legals dels treballadors.
Preguntats per possibles canvis en aquesta estructura accionarial, Paneque i Santano han assegurat que aquest "no és un assumpte" que els "preocupi". "És un acord molt ben pensat i analitzat perquè arribi a bon port", ha afirmat el secretari d'Estat de Transports. "Els treballadors de Renfe tenen totes les garanties jurídiques i laborals", ha agregat la consellera. Cal recordar que en un principi ERC volia posar un termini de dos anys perquè la nova empresa passés a estar adscrita a la Generalitat. Aquest dijous Paneque i Santano han descartat que canvis de govern puguin afectar en l'accionariat. "No contemplem cap canvi de govern ni en el mitjà ni el curt termini", ha dit Paneque. A més, han assegurat que una vegada es tingui l'autorització per part del Consell de Ministres i el Consell Executiu, la resta són "tràmits de pura formalitat".
Protagonisme "indiscutible" de la Generalitat
La nova empresa estarà "liderada" per Catalunya, que hi tindrà un protagonisme "indiscutible". Així, han explicat que la presidència del Consell d'Administració es designarà a proposta de la Generalitat entre una de les cinc persones que la representen. No hi haurà cap vicepresidència. Ressalta també que dels quatre membres de Renfe, un es "cedirà" als representants legals dels treballadors, amb la voluntat d'una "major interlocució i compromís" amb els sindicats. La societat mercantil tindrà personalitat jurídica privada. Pel que fa al domicili social i la seu, més enllà que serà a la capital catalana no han precisat l'adreça.
"És una eina i un pas molt important per a la Generalitat i una demanda històrica per part de Catalunya", ha afirmat Paneque sobre l'acord explicat aquest dijous. "Si algú vol posar aigua al vi, s'equivocarà. Ha estat un triomf i estic convençuda que el dia d'avui serà l'inici d'un canvi en la mobilitat pública de Catalunya", ha agregat.
Una societat dins el grup Renfe, la manera "més ràpida"
La nova societat estarà integrada dins el grup Renfe. Santano ha justificat que d'aquesta manera es "garanteixen plenament els drets laborals i la mobilitat dels treballadors" i ha recordat que aquest va ser un "assumpte important" per a desconvocar la vaga que van convocar els sindicats al març. També ha explicat que així "s'escurçaran de manera significativa" els terminis que Rodalies necessita poder exercir com a operadora ferroviària –calen diversos permisos–. "Serà tot molt més ràpid i més senzill si aquesta empresa té en aquest moment una majoria, petita, del grup Renfe", ha afirmat.
Després de tot, Santano ha remarcat que en qualsevol cas es tracta d'un "traspàs integral" de Rodalies perquè es crea un "nou operador". "Estem parlant d'un nou operador, on participa Renfe, però que no és una filial de Renfe", ha reiterat. En la roda de premsa, Paneque també ha mencionat que ERC han estat "absoluts protagonistes" de l'acord assolit.