POLÍTICA
Rufián veu tocat Pedro Sánchez i dubta que esgoti la legislatura
Apressa mesures contra corruptors, intensificar l’agenda social i intervenir l’habitatge
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es va reunir ahir a la Moncloa amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de les converses després de la dimissió de Santos Cerdán per l’informe de l’UCO que el relaciona amb una trama corrupta. Després de la trobada, sense presència de càmeres i malgrat els dubtes sobre si acudir-hi, Rufián va manifestar que va veure Sánchez “tocat” i va declarar que es va reunir amb el president per dir-li “amb una mica més de temps” el que li han dit “en dos minuts”.
Rufián va assegurar que Sánchez s’ha compromès a “intentar anar en contra els corruptors”, en concret “les constructores”, amb modificacions del Codi Penal que anirien des de sancions per tota la vida fins a multes milionàries per als infractors. A més, abans de la reunió, el portaveu d’ERC va exigir a Sánchez que “juri i perjuri” que el cas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García no és “la Gürtel del PSOE” i que no es veurà “un paper amb P. Sánchez”.
En relació amb la continuïtat del Govern central, Rufián va admetre que no sap “el que li queda a la legislatura” i va aprofitar per reclamar al president del Govern espanyol avanços a l’“agenda social” i intervenir el mercat de l’habitatge.
n Pedro Sánchez també es va reunir ahir amb representants del PNB, EH Bildu i Coalició Canària, trobades que li van brindar suport en la investidura. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, li va traslladar la seua preocupació per la “gravetat” de la situació. Vaquero va assegurar que no “mercadejarien amb els fets”, encara que va exigir “exemplaritat i transparència” i el compliment dels acords d’investidura, a més de comparèixer abans del 9 de juliol.
PNB i Bildu reclamen exemplaritat i valentia
s d’EH Bildu, tant la portaveu de la formació, Mertxe Aizpurua, com el portaveu al Senat, Gorka Elejabarrieta, van demanar “decisions valentes” contra la corrupció per articular “un nou programa polític democràtic, plurinacional i social”.Per la seua part, la diputada de Coalició Canària, Cristina Valido, va declarar que “la confiança s’ha trencat” i va assegurar que el suport al Govern central “no està garantit”.