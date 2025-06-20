POLÍTICA
La nova empresa de Rodalies arranca com a part de Renfe i presidida per la Generalitat
L’operadora controlarà de moment el 50,1% de l’accionariat. Es constituirà al desembre amb capital social de 2 milions d’euros, amb seu a Barcelona, i començarà a funcionar el 2026
El Govern central i la Generalitat van oficialitzar ahir la constitució de la nova empresa que gestionarà Rodalies, un acord que dona compliment als compromisos subscrits pel PSOE i el PSC amb ERC, malgrat que no estableix un calendari perquè la majoria accionarial sigui del Govern. I és que, per ara, la governança de la nova empresa Rodalies de Catalunya estarà en mans de la Generalitat, que designarà cinc dels nou membres del Consell d’Administració, inclòs el president, però l’estructura accionarial serà d’un 50,1 % per a Renfe Viajeros i un 49,9 % per a l’Executiu català. L’acord va ser presentat pel secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que van qualificar el pacte de “fita històrica” i van negar en rotund que la nova companyia sigui una filial de Renfe.
La setmana que ve l’operadora autoritzarà la creació de la nova companyia, una societat mercantil amb dos milions d’euros de capital i amb seu social a Barcelona, i, a finals de juliol, el Consell de Ministres hi donarà el seu aval, igual que el Govern, amb l’objectiu que es constitueixi al desembre i iniciï operacions el 2026.
“Sense cap dubte és un traspàs integral”, va asseverar Santano, mentre que Paneque va valorar l’acord i va instar altres partits i actors a “no llançar aigua al vi”. Al març, el ministeri de Transports i el Govern van arribar a un acord amb els sindicats per desconvocar una vaga dels treballadors de Renfe contra el traspàs sota el compromís que la nova empresa continuaria adscrita a l’operadora per garantir els drets dels empleats de Rodalies.
ERC va afirmar que aquesta era una fórmula “temporal” per pacificar les relacions i va donar dos anys perquè la nova empresa passés a estar adscrita a la Generalitat, un termini que ara no s’esmenta en l’acord, encara que els estatuts de la nova empresa contemplen la possibilitat d’un canvi de majories en l’accionariat més endavant.
Des de les files d’ERC, la seua portaveu parlamentària, Ester Capella, va celebrar l’acord i va remarcar que la nova empresa serà una companyia “plenament catalana”, perquè la governança estarà controlada per l’Executiu, i va afirmar que en un futur la Generalitat acabarà sen-ne la màxima accionista. Així mateix, va defensar que la fórmula d’una empresa mixta amb majoria accionarial de Renfe “és un instrument que ha de portar al traspàs integral”.
n L’acord per a la creació de la nova empresa que gestionarà Rodalies no va ser ben vist per Junts. El diputat de la formació Salvador Vergés va assenyalar que el mateix perpetua “la submissió del Govern al seu amo de Madrid”. “Les nostres pors tenien fonament i ens presenten una filial de Renfe en la qual continua tenint l’arpa de manera majoritària l’Estat espanyol”, va dir. També la CUP va qualificar l’anunci de “totalment insuficient”. “El gran anunci d’avui, de fet, és que tot continuarà exactament igual. Una estafa en tota regla”, va afirmar el seu portaveu al Parlament, Dani Cornellà. Per la seua part, el portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, va valorar positivament l’acord, al ser “un pas en la bona direcció”, però va agregar que “no pot suposar en cap cas una dilació de la millora que ha de prestar el servei” i va demanar que la nova empresa vingui acompanyada d’un calendari de millores.