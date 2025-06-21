Israel insta a preparar-se per a una ofensiva “prolongada” contra l’Iran
Assegura que l’Estat hebreu està fent el “treball brut” del món. Teheran demana davant de Nacions Unides que s’actuï davant dels crims de guerra israelians
El cap d’Estat Major de l’Exèrcit israelià, Eyal Zamir, va afirmar ahir que la població s’ha de preparar per a una ofensiva militar “prolongada” contra l’Iran i va ressaltar que es tracta de la campanya “més complexa de la història d’Israel”. Zamir va defensar que l’Iran “ha estat construint durant anys un pla clar per destruir l’Estat d’Israel” i va assegurar que en el moment de l’atac Teheran comptava amb 2.500 míssils que en dos anys s’haurien convertit en 8.000 a causa de l’“alta producció” iraniana.
Ahir, un nou bombardeig iranià efectuat contra poblacions del centre i del nord d’Israel va deixar una dona morta i 23 persones ferides, entre elles dos de gravetat, segons l’últim balanç les autoritats mèdiques israelianes.
Així mateix, les autoritats iranianes van denunciar la mort de tres parametges en l’atac israelià a una ambulància a Teheran, que van qualificar els fets com un “homicidi deliberat”.
D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, va intervenir en el Consell de Drets de l’ONU a Ginebra, on va acusar Israel de cometre crims de guerra a l’atacar les seues plantes nuclears i va demanar a la comunitat internacional que actuï per “aturar aquesta agressió”.
Va considerar, a més, que “qualsevol justificació” dels “injustos” atacs israelians contra territori iranià, iniciats fa una setmana, equivaldrien a complicitat.
Després de la intervenció davant del Consell, Araghchi va abandonar la seu europea de l’ONU per reunir-se també a Ginebra amb els seus homòlegs de França, Alemanya, el Regne Unit i la Unió Europea, amb el futur del programa nuclear a l’agenda.
Per la seua part, l’ambaixador israelià davant de l’ONU, Danny Danon, va citar les paraules del canceller alemany Friedrich Merz en la recent cimera de G7, assegurant que l’Estat hebreu “està fent el treball brut del món”.
■ El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va expressar ahir la seua disposició a alliberar de cop tots els ostatges que segueixen a la Franja de Gaza si hi ha “garanties” sobre el final de la “guerra genocida” contra l’enclavament, amb referència a l’ofensiva llançada per l’Exèrcit d’Israel després dels atacs islamistes del 7 d’octubre del 2023.
Hamas, disposat a alliberar de cop els ostatges a Gaza
aquest sentit, Hamas va acusar a Israel d’“assassinar deliberadament desenes de civils indefensos” per “perpetuar una situació brutal” a la Franja de Gaza.D’altra banda, la revisió de l’Acord d’Associació entre la UE i Israel efectuada pel Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) va trobar “indicis” que el Govern hebreu estaria incomplint les seues obligacions en matèria de drets humans amb les seues accions a la Franja.