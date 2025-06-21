POLÍTICA
L’UCO escorcolla Ferraz i clona els correus de Cerdán i Ábalos per ordre del Suprem
L’exsecretari d’Organització del PSOE ha estat imputat i declararà el 30 de juny davant del TS. Reclama una indemnització de més de 19.000 euros pels seus sis anys de diputat al Congrés
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va escorcollar ahir la seu del PSOE per clonar el correu electrònic de l’exsecretari d’Organització del partit, Santos Cerdán, investigat pel cobrament de mossegades en la concessió d’obres públiques, a petició del Tribunal Suprem.
A més, va reclamar al ministre de Transport, Óscar Puente, el correu de l’extitular del ministeri José Luis Ábalos, inclòs a la trama. Els agents de l’UCO van arribar a Ferraz al matí i van estar al voltant de tres hores a la seu del PSOE, que va assegurar estar col·laborant plenament amb la justícia.
L’UCO va accedir també a la seu d’Adif i de la direcció general de Carreteres per requerir informació i va exigir l’entrega de cinc i sis expedients respectivament sobre adjudicacions d’obra pública sospitoses de corrupció.
Óscar Puente va negar que haguessin escorcollat ni Ferraz, ni el ministeri de Transports, ni Adif, ni la direcció general de Carreteres, i va assegurar que “les entrades i els escorcolls són una altra cosa”.
D’altra banda, l’instructor del cas Koldo al Suprem, Leopoldo Puente, va imputar ahir Santos Cerdán, va autoritzar l’UCO a investigar el seu patrimoni i el va citar per declarar el pròxim 30 de juny, després que l’exnúmero 3 del PSOE demanés un ajornament de la declaració voluntària del 25 de juny. El jutge va recalcar, tanmateix, que no serà voluntària al perdre la seua condició d’aforat al renunciar al seu escó al Congrés.
El jutge del Tribunal Suprem, a més, va demanar a l’Audiència Nacional que investigui “els indicis consistents” contra l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera i l’exdirector general de Carreteres Javier Herrero en presumptes adjudicacions irregulars a constructores, al constatar que no pot investigar-los al no ser aforats.
D’altra banda, Santos Cerdán va acudir ahir presencialment al Congrés per sol·licitar una indemnització al renunciar a la seua acta de diputat, que ascendeix fins als 19.417 euros pels sis anys en què ha mantingut el seu escó. El PP va anunciar que demanarà a la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, que paralitzi la indemnització, al considerar que “la ciutadania no entendria que sortís amb més diners dels espanyols després de cobrar mossegades per contractes públics”.
En relació amb la informació que Santos Cerdán posseïa el 45% de les accions de Servinabar 2000, una empresa investigada per les mossegades en adjudicacions d’obra pública, el seu administrador únic, Joseba Antxon Alonso Egurrola, va negar que Cerdán sigui o hagi estat mai soci de la companyia i va assegurar que no existeix cap escriptura que corrobori aquesta informació.
Koldo va rebre diners d’un empresari del PP
L’informe de l’UCO va revelar que Koldo García, l’antic assessor de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, va rebre 1.025 euros durant quatre mesos de l’empresari Jacobo Pombo, vinculat al PP.
Citen a declarar Armengol el 8 de juliol
El Senat, a petició del Partit Popular, va citar la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a declarar el 8 de juliol a la comissió d’investigació sobre el cas Koldo per la seua trobada amb l’empresari Víctor de Aldama.
Un regidor del PSOE cessa temporalment
El regidor del PSOE a l’ajuntament de Saragossa, Alfonso Gómez Gámez, va sol·licitar ahir el cessament temporal de les seues funcions per no “perjudicar la imatge del partit” mentre es resol el seu expedient per l’informe de l’UCO.
Aragonès crida a aprofitar la situació
L’expresident de la Generalitat Pere Aragonès va instar el Govern català a “aprofitar les oportunitats” que brinda l’aritmètica parlamentària actual del Congrés per influir en la política estatal.
Montero defensa les absències de Sánchez
La vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va afirmar que el president de l’Executiu no ha buidat l’agenda”, sinó que està centrat en l’OTAN, i va evitar parlar sobre Cerdán i Ábalos.