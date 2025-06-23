Ábalos declara durant una hora i mitja al Suprem i l'acusació popular liderada pel PP demana el seu ingrés a presó
El jutge Puente decidirà sobre la seva situació després de la compareixença de Koldo García
L'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos ha declarat durant una hora i mitja aquest dilluns davant el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente. L'acusació Popular que lidera el PP ha demanat presó comunicada i sense fiança, mentre que la fiscalia anticorrupció ha reclamat que es mantinguin les mesures o, subsidiàriament, que se li imposi una fiança. Koldo García també es troba al Suprem i, segons fonts jurídiques, no té intenció de declarar. El jutge decidirà sobre la situació d'Ábalos un cop concloguin les dues compareixences d'aquest dilluns.
Ábalos ha arribat al Tribunal Suprem a les 9.28 h d'aquest dilluns per declarar per tercera vegada. Ho ha fet després que el magistrat disposi de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que l'assenyala en una trama pel cobrament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions d'obra pública juntament amb el seu assistent, Koldo García, i el seu successor al PSOE, Santos Cerdán.
La segona compareixença d'aquest dilluns ha estat la de Koldo García. Abans d'arribar al Suprem, la seva defensa havia demanat al jutge que ajornés de nou la seva declaració, però el jutge s'hi ha oposat. A les portes del Suprem, mitja dotzena de persones han fet crits contra Ábalos, Koldo i Sánchez, i també a favor de l'UCO i del jutge Leopoldo Puente.
El jutge els atribueix delictes d'organització criminal i suborn. Sosté que tots tres havien cobrat comissions d'empreses com Acciona a canvi de contractes d'obra pública, i havien rebut a canvi un mínim de 620.000 euros a través de Santos Cerdán, que està citat a declarar el dia 30 de juny.
Tot plegat es basa en els àudios que la Guàrdia Civil va trobar en 35 dispositius durant el registre de la casa de Koldo García. L'exassessor d'Ábalos havia enregistrat hores de conversa. A més, la setmana passada l'UCO va clonar també els correus de Cerdán i Ábalos, i ha fet registres a Adif i a la Direcció General de Carreteres.
Hazte Oír demanarà la imputació de Pedro Sánchez
L'advocat d'Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha apuntat en declaracions a la premsa que "en el seu moment" demanarà la imputació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè "sembla clar que Koldo era part d'un entramat" i que es va expulsar Ábalos del partit per cobrar comissions al marge dels canals establerts per Cerdán. Per tant, segons la organització d'ultradreta, "se'n beneficia Pedro Sánchez o el seu partit".