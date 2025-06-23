GOLF
Donald Trump entra en la guerra contra el règim iranià atacant el seu programa nuclear
Bombarders amb artefactes antibúnquer “devasten” les instal·lacions d’enriquiment de l’Iran. El president dels EUA insta Teheran a escollir entre la “pau o una tragèdia més gran”
El president dels EUA, Donald Trump, va posar fi la matinada de dissabte a diumenge a més de 40 anys de diplomàcia a l’entrar en el conflicte armat d’Israel contra l’Iran al bombardejar les tres principals instal·lacions del programa nuclear iranià (Esfahan, Natanz i Fordow). En un atac sorpresa i sense precedents, Trump va ordenar colpejar el cor del programa nuclear iranià i va instar Teheran a escollir entre “la pau o una tragèdia més gran que la que han vist en els últims vuit dies”.
El líder nord-americà va anunciar l’operació, denominada Martell de Mitjanit, de matinada malgrat que dijous va dir que s’agafaria “dos setmanes” per pensar si intervenia a l’Iran.
En total, hi van participar més de 125 aeronaus, inclosos set bombarders B-2, avions cisterna, de reconeixement i caces. Els bombarders B-2 Spirit van llançar més d’una dotzena de bombes GBU-57 antibúnquer de 13.600 quilos sobre dos instal·lacions nuclears clau: Fordow i Natanz. A més, els Estats Units van disparar míssils Tomahawk des d’un submarí contra les instal·lacions d’Esfahan.
L’operació va començar divendres a la nit i es va estendre durant el dissabte, hora de Washington. Els bombarders es van enlairar des de la base de Whiteman, a Missouri. Alguns van volar cap a Guam, al Pacífic, per actuar com a esquer, mentre la resta es va dirigir sigil·losament cap a l’est en un vol que va durar unes 18 hores.A les 17.00 (21.00 GMT), un submarí nord-americà va llançar més de dos dotzenes de míssils de creuer contra les instal·lacions nuclears d’Esfahan mentre les aeronaus arribaven a espai aeri iranià. A les 18.40 (22.40 GMT i 02.10 de diumenge a l’Iran), els B-2 van llançar dos bombes pesants GBU-57 sobre el post nuclear de Fordow. Després van prosseguir la resta d’atacs i els últims objectius van ser assolits a les 19.05 (23.05 GMT).Després de completar l’atac, les forces nord-americanes van tornar sense patir baixes ni rebre foc enemic. “Els caces iranians no es van enlairar i sembla que els seus sistemes de míssils terra-aire no van detectar la nostra presència”, va assenyalar el general Caine.
Trump va parlar d’un “èxit militar espectacular” i va precisar que “l’objectiu era destruir la capacitat d’enriquiment nuclear de l’Iran i posar el terror món”.
El secretari de Defensa, Pete Hegseth, va insistir que es va tractar d’un atac quirúrgic contra el programa nuclear iranià, sense afectar tropes ni civils. “L’operació Martell de Mitjanit ha devastat del tot el programa nuclear iranià i ha representat un èxit aclaparador”, va afirmar.
Hegseth va voler precisar no obstant que encara no existeixen conclusions completes de l’atac i que sempre s’ha tractat d’una “operació de precisió” contra l’“amenaça que representa el programa nuclear de l’Iran”. “Mai no ha perseguit un canvi de règim a la república islàmica, com s’ha especulat”, va dir.
Teheran respon amb més míssils sobre Israel
La resposta als bombardejos dels EUA no es va fer esperar i les sirenes antiaèries van despertar milions d’israelians davant de l’arribada d’una nova andanada de míssils procedents del règim dels aiatol·làs que haurien impactat en diversos punts del país.
Israel manté els seus atacs sobre territori iranià
L’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir que ha continuat els bombardejos nord-americans amb nous atacs a objectius a l’interior del territori de la república islàmica.
Les bases dels EUA a la zona, en alerta
Entre 40.000 i 50.000 efectius de l’Exèrcit dels EUA estan apostats al Pròxim Orient de cap a cap d’una xarxa de gairebé una vintena de bases temporals i permanents, en mar i terra, es troben ara mateix en el punt de mira de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran després de l’atac nord-americà.
Executat per espiar per al Mossad israelià
Les autoritats de l’Iran van executar ahir un home condemnat per espiar suposadament per al Mossad, els serveis d’Intel·ligència d’Israel, als quals van acusar d’infiltrar agents de forma recurrent.
Reunió urgent del Consell de Seguretat
El Consell de Seguretat de l’ONU tenia previst reunir-se ahir amb caràcter d’urgència per abordar els bombardejos nord-americans de la passada matinada contra instal·lacions nuclears iranianes. “Reunió d’emergència del Consell de Seguretat de l’ONU, a petició de l’Iran, donat suport pel Pakistan, la Xina i Rússia, programada per a aquesta tarda, hora de Nova York”, va publicar el ministre d’Exteriors pakistanès, Ishaq Dar, al seu compte a X.