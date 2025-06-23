El jutge rebutja empresonar Ábalos i Koldo com volia l'acusació i els manté l'obligació de personar-se cada 15 dies
Leopoldo Puente diu que hi ha "sòlids indicis de criminalitat"
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha rebutjat la petició de l'acusació popular d'empresonar l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Després de la seva compareixença d'aquest dilluns, els ha mantingut les mesures cautelars que ja tenia vigents: retirada del passaport i obligació de comparèixer a un jutjat cada 15 dies. Tots dos han abandonat el Tribunal Suprem a dos quarts de tres de la tarda. Durant la seva declaració, Ábalos ha posat en dubte els àudios que consten a l'informe de l'UCO que l'incriminen en la trama de cobrament de comissions il·legals, mentre que Koldo s'ha acollit al seu dret a no declarar.
L'exministre de Transports ha abandonat el Suprem cinc hores després d'arribar i un cop el jutge ha signat les dues resolucions en què manté les cautelars.
Segons fonts jurídiques, durant la seva declaració, Ábalos ha assegurat que no reconeix la seva veu en els àudios que figuren a l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) ni tampoc recorda haver mantingut cap conversa amb aquell contingut, i ha apuntat que les gravacions que l'UCO va treure dels llapis de memòria intervinguts a Koldo poden haver estat manipulades.
També ha afirmat que ell no tenia cap paper en les adjudicacions del Ministeri de Transports i que era una persona aliena als processos de contractació de personal. Segons les mateixes fonts, l'exministre ha apuntat que se sent desbordat per la situació, i tot i que inicialment tenia intenció de no declarar, finalment ha respost les preguntes de la Fiscalia i del jutge, però no les de la seva pròpia defensa.
Després de la declaració, l'acusació popular que lidera el PP –on també hi ha Hazte Oír i quatre organitzacions més d'ultradreta- ha demanat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a tots dos, mentre que la fiscalia anticorrupció ha reclamat que es mantinguessin les mesures o, subsidiàriament, que se li imposés una fiança. El jutge ha optat per la posició de la Fiscalia.
El jutge veu "indicis sòlids de criminalitat"
En les seves interlocutòries, el jutge assegura que un cop rebut l'últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, s'han "consolidat" els "indicis sòlids de criminalitat" contra Ábalos i Koldo.
Entre altres, sosté que l'exministre es podria haver beneficiat econòmicament del pagament de comissions per part de l'empresari Víctor de Aldama, a qui Koldo havia informat prèviament de les condicions d'un concurs per a la compra de mascaretes, "fet que li hauria permès articular una oferta per assegurar l'adjudicació del contracte".
A més, segons Puente, Koldo "intervenia activament en la contractació", gestionava les adjudicacions i feia operacions per ocultar els cobraments rebuts de l'organització, mentre que Ábalos també podria haver intervingut personalment i gaudia dels beneficis econòmics. El jutge hi afegeix ara els "rendiments econòmics il·lícits" obtinguts per tots dos per "l'adjudicació indeguda d'obres públiques" del Ministeri de Transports mentre Ábalos va ser ministre.