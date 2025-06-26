Sánchez diu que el PSOE col·labora amb la Justícia i serà candidat el 2027
Marlaska nega que l’UCO filtri els informes
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir des de la Haia que li avergonyeixen els casos de corrupció després de l’entrada de l’UCO a la seu del PSOE per clonar el correu de l’exnúmero tres Santos Cerdán, però va defensar que el seu partit col·labora amb la Justícia. A més va considerar que continua tenint majoria al Parlament per esgotar la legislatura i va assegurar que repetirà com a candidat a les pròximes generals: “Sí, estic decidit a presentar-me el 2027”, va assenyalar el dirigent socialista.
Paral·lelament, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar al Congrés que no creu que les filtracions d’informes de l’UCO provinguin d’aquesta unitat de la Guàrdia Civil, tot i que va deixar clar que no ordenarà investigar-ho perquè li correspon a la Justícia. A més, va negar que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, tingués “qualsevol conversa o visita” de Leire Díez, l’exregidora del PSOE que buscava informació comprometedora contra l’UCO.
També des del Congrés, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar que la “injustícia” de la petició del jutge Juan Carlos Peinado, que investiga el cas Begoña al Tribunal Suprem perquè se l’investigui per malversació i fals testimoni s’aclarirà d’aquí a unes quantes setmanes. Mentrestant, l’Audiència de Madrid va apuntalar ahir els indicis contra Cristina Álvarez, al recolzar investigar si “es va sobrepassar” en l’acompliment de les seues “funcions públiques” com a assessora de Begoña Gómez “per afavorir el pla delictiu” de la dona del president del Govern en un suposat delicte de tràfic d’influències.