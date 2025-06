Mas, l’expresident que més gasta, 42.000 euros el 2024

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Artur Mas és l’expresident de la Generalitat que gasta més recursos, amb un total de 41.877 euros durant l’any passat, malgrat que va reduir la seua despesa en 3.000 euros respecte al 2023. Així es desprèn de les dades del portal de Transparència del Govern. A l’altre extrem es troba Carles Puigdemont, que durant l’any passat, i a causa d’una baixa mèdica de set mesos del responsable de la seua oficina, Josep Lluís Alay, va reduir les despeses en 15.000 euros, fins a un mínim històric de 2.862 euros. José Montilla va declarar haver gastat 33.879 euros, poc menys que el 2023; Joaquim Torra va reduir l’assignació en uns 5.000 euros, fins als 15.763, mentre que Pere Aragonès va destinar 18.160 euros a obrir la seua oficina. Aquestes despeses estan incloses en els pressupostos de la Generalitat, que inclouen una partida de màxim 60.000 euros per a cada oficina dels expresidents. Aquests recursos són per pagar la seguretat, trasllat, desplaçaments i l’organització d’actes i conferències que es facin tant a Catalunya com a la resta de l’Estat o l’estranger. Cap no ha arribat al màxim que pot consumir. Aquesta partida, tanmateix, no inclou les despeses de personal, lloguer, consums i manteniment de les oficines dels expresidents, que s’atenen directament des de la Presidència, de la Generalitat, que n’assumeix els costos. Per tant, els recursos gastats que argumenten en les seues memòries anuals no inclouen la factura del funcionament de l’oficina.

El cas de Pasqual Maragall és especial. El Govern va acordar el 2020 transferir-li la dotació pressupostària que li correspon per atendre les seues necessitats personals i socials bàsiques, ja que pateix Alzheimer. Segons la memòria de l’exercici del 2024, Maragall va rebre una aportació directa de 42.350 euros i al·lega despeses corrents per un valor de 3.670 euros, que corresponen a les dietes dels escortes. Per la seua part, Jordi Pujol va renunciar el 2014 tant al seu sou i oficina després de revelar que la seua família tenia diners sense regularitzar a l’estranger.