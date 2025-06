Rússia alerta que Europa mai no l’ha vençut i “ara tampoc no ho farà”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ministre d’Afers Exteriors rus Serguei Lavrov, va afirmar ahir que Occident mai no ha derrotat Rússia i que tampoc no ho aconseguirà aquesta vegada, al reunir-se amb el seu homòleg del Kirguizistan, Zheenbek Kulubaev, a la ciutat kirguisa de Txolpon-Ata. “Assistim a una confrontació sense precedents entre el nostre país i l’Occident col·lectiu, que una vegada més ha decidit anar a la guerra contra nosaltres i infligir una derrota estratègica a Rússia, utilitzant de fet el règim nazi a Kíiv com a ariet”, va dir Lavrov. El cap de la diplomàcia russa va emfatitzar que “mai Occident no ho ha aconseguit i no ho aconseguirà aquesta vegada” i va agregar que Occident “segurament ja comença a adonar-se d’això”.

D’altra banda, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha firmat aquest cap de setmana el decret d’ampliació la llei de secrets oficials que estén l’àmbit d’aplicació a nous aspectes de la política exterior, econòmica i de seguretat del país. Precisament, la investigació sobre l’atemptat del març del 2024 en el qual van morir 145 persones a la sala de concerts Crocus City Hall de Krasnogorsk, als afores de Moscou, avalaria les acusacions d’implicació d’Ucraïna en l’atac.

n El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va denunciar un atac massiu rus dissabte a la nit amb 477 drons i 60 míssils, que va deixar un pilot mort i sis ferits a Smila. “Gairebé durant tota la nit, les alertes han sonat a tot Ucraïna, 477 drons, la majoria russoiranians Shahed, han volat sobre el nostre cel juntament amb 60 míssils de diversos tipus”, va escriure Zelenski al seu compte de la xarxa social X, a l’al·ludir a una ofensiva russa en la qual va perdre la vida un pilot de la Força Aèria i en què es van registrar diverses persones ferides a la ciutat de Smila. “Tràgicament, mentre repel·lia l’atac, va morir el nostre pilot d’F-16 Maxim Ustimenko”, va dir Zelenski sobre el militar que va perdre la vida en un missió defensiva en la qual va aconseguir destruir set objectius aeris abans de morir. Així mateix, Zelenski va firmar ahir el decret que obre la porta a la sortida d’Ucraïna de la Convenció sobre la Prohibició de Mines Antipersones.