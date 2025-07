Trump i Musk ressusciten la seua picabaralla pel pla fiscal

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assenyalar que el seu antic aliat Elon Musk està “enfadat” davant de l’eliminació dels incentius per als cotxes elèctrics i el va advertir que “pot perdre molt més” sota l’actual Administració, fins al punt que va fer lliscar la possibilitat d’expulsar el magnat del país nord-americà.

L’amenaça va arribar després que l’amo de Tesla advertís els legisladors republicans que “perdran les seues primàries l’any que ve” si donaven suport al megaprojecte de llei pressupostària i de retallades fiscals del present.

El Senat dels Estats Units va donar el vistiplau per un vot de diferència al polèmic pla, anomenat “el gran i bonic projecte de llei”, que ara tornarà a la Cambra Baixa del Congrés per a revisió i vot final, amb la pressió de remetre’l al mandatari per a la firma el 4 de juliol, Dia de la Independència.

El vicepresident JD Vance va facilitar el pas de la norma amb la més estreta de les majories (51-50) a l’emetre el desempat per destravar un maratonià procés de votació de més de 24 hores, que van evidenciar les fissures dins del Partit Republicà sobre aquest pla pressupostari.