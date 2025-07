La UE espera un aranzel del 10% per part dels EUA

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Unió Europea (UE) està disposada a acceptar un aranzel universal del 10% per a moltes de les seues exportacions cap als Estats Units amb l’objectiu d’apaivagar Donald Trump, encara que continua provant de negociar uns tipus més baixos per a certs sectors estratègics. Així ho va informar ahir Bloomberg, que va especificar que Brussel·les vol uns gravàmens reduïts per a les seues exportacions farmacèutiques, d’alcohol, semiconductors i aeronàutiques com a part de qualsevol entesa. Els negociadors europeus també estan pressionant perquè s’estableixin quotes i exempcions que abaixin de manera efectiva l’aranzel nord-americà del 25% sobre els automòbils i els seus components i el del 50% sobre l’acer i l’alumini. La Comissió Europea, que és l’encarregada de les negociacions comercials en nom dels Vint-i-set, considera que aquest acord afavoreix lleugerament els EUA, però que encara està dins de l’acceptable.

El límit imposat pel mandatari nord-americà per a un pacte venç el proper 9 de juliol, moment en què els “aranzels recíprocs” podrien entrar en vigor. Amb tot, la lenta negociació i els avenços insuficients en la majoria de les converses amb altres països com la Xina fan pensar que la data límit podria prolongar-se fins al setembre.

D’altra banda, el president de la Reserva Federal (Fed) dels EUA, Jerome Powell, va apuntar que encara no han vist gaire l’efecte d’aranzels imposats per la Casa Blanca i no esperen fer-ho per ara, amb la qual cosa va remarcar que el més “prudent” és esperar per decidir una modificació dels tipus d’interès. “Sempre hem dit que el moment, la magnitud i la persistència de la inflació serien molt incerts, i això certament ha millorat”, va remarcar Powell en un panel del fòrum anual del Banc Central Europeu a Portugal. En l’última reunió al juny del Comitè Federal de Mercat Obert, la Fed va tornar a deixar sense canvis els tipus d’interès en el seu rang actual del 4,25 al 4,5%, malgrat les pressions de Trump per abaixar-los.