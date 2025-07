Nous radars fixes a Girona: l'ajuntament els instal·la en punts clau de la ciutat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Girona ha iniciat la instal·lació de quatre nous radars fixos a diversos punts estratègics de la ciutat. Segons informa el consistori, aquests cinemòmetres començaran a funcionar durant les properes setmanes, un cop finalitzi completament el procés de muntatge dels aparells. Els dispositius s'han ubicat en zones considerades de risc o amb alta concentració d'accidents.

Els nous radars s'han instal·lat al carrer de Pedret (altura del número 146), a l'avinguda de Josep Tarradellas i Joan (davant l'escola Maristes), al carrer del Riu Güell (prop del número 166) i a l'encreuament entre el carrer de Barcelona i el de la Creu. En els dos primers emplaçaments, la velocitat màxima permesa és de 30 km/h, mentre que als altres dos és de 40 km/h. La selecció d'aquests punts no ha estat arbitrària, sinó que respon a criteris específics com ser zones amb alta concentració d'accidents, proximitat a centres escolars o haver rebut queixes veïnals per excés de soroll i velocitat.

El consistori gironí ha explicat que aquesta mesura respon a diversos objectius orientats a millorar la convivència i la seguretat ciutadana. Entre els principals propòsits destaquen la millora de la seguretat viària, la pacificació del trànsit, la reducció d'accidents, la disminució de la contaminació tant acústica com atmosfèrica, i en definitiva, l'increment de la qualitat de vida dels habitants de la ciutat.

Característiques tècniques i inversió municipal

El contracte per a la implementació d'aquests dispositius inclou el subministrament, instal·lació, posada en marxa i manteniment integral dels quatre equips. Cada unitat consta del radar pròpiament dit, una cabina antivandàlica per protegir l'equipament, un radar pedagògic informatiu i il·luminació addicional. A més, el servei contempla el manteniment del programari i la base de dades necessaris per gestionar les denúncies derivades de les infraccions detectades.

L'adjudicació d'aquest projecte ha recaigut en l'empresa Tadesegur SA, amb un pressupost total de 139.185,67 euros (IVA inclòs) per un contracte de dos anys de durada. Aquesta inversió municipal s'emmarca dins les polítiques de mobilitat sostenible i segura que l'Ajuntament de Girona està implementant en els darrers anys.