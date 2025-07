El desbordament d’un riu deixa almenys 27 morts a Texas

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Almenys 27 persones han mort, entre elles nou nens, i desenes es troben desaparegudes a l’estat nord-americà de Texas com a conseqüència d’una sobtada inundació després de l’avinguda del riu Guadalupe, que divendres a la nit es va desbordar al seu pas per la zona coneguda com a Hill Country, una regió de petites muntanyes entre Austin i San Antonio, es va carregar diversos habitatges i va forçar l’evacuació de tots els habitants del comtat de Kerr que residien a prop del curs.

Els serveis d’emergències i rescat treballaven ahir a contrarellotge per intentar trobar els desapareguts, entre els quals hi ha una vintena de nenes d’un campament cristià que va ser arrasat pel corrent. Tot enmig de noves pluges torrencials que amenaçaven amb nous desbordaments.

El nombre total de desapareguts encara es desconeix, segons va reconèixer l’agutzil del comtat de Kerr, Larry Leitha, en especial perquè al ser un festiu d’estiu, que va coincidir amb la celebració del Dia de la Independència, moltes persones van acudir a la zona per acampar a prop del riu.

La Divisió de Gestió d’Emergències de Texas i altres agències han desplegat 14 helicòpters, 12 drons i 9 equips de rescat (compostos per entre 400 i 500 persones en total) per ajudar en les operacions de recerca.

Així mateix, el servei meteorològic de l’estat va avisar d’una amenaça d’inundacions a gairebé una desena de poblacions i va recomanar a més de 100.000 residents que es desplacin a llocs elevats.

“Durant la nit de divendres van caure més de 30 cm de pluja. Els rierols han crescut ràpidament i les aigües estan començant a descendir riu avall als comtats de Burnet, Williamson i al nord-oest de Travis. S’estan realitzant nombrosos rescats aquàtics. Busqueu el terreny més alt immediatament si us trobeu a prop d’un possible desbordament”, indicava l’avís. Les inundacions han negat carreteres i han deixat zones senceres sense electricitat ni accés a internet o senyal telefònic.

Per la seua part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va garantir l’arribada imminent de suport federal. “És terrible”, va declarar a bord de l’Air Force One.