Els bombardejos segueixen a Gaza, que espera que arribi una treva

Els atacs llançats per Israel sobre la Franja de Gaza durant el dia d’ahir van deixar unes altres 70 vícimes, moltes de les quals per trets mentre esperaven rebre ajuda humanitària. Les morts continuen produint-se a l’enclavament malgrat que el grup islamista Hamas va assegurar aquest divendres que ha donat una resposta “positiva” als mediadors sobre l’última proposta d’alto el foc a Gaza i està preparat per negociar “immediatament” la implementació de la treva.