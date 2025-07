El PP corona de nou un Feijóo que es fixa com a objectiu “reconstruir Espanya”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va revalidar ahir el seu lideratge al capdavant de la formació. Va ser ratificat pel 99,24% dels delegats, que el van reelegir com a líder durant el XXI Congrés Nacional que acaba avui. El popular es va presentar com el candidat necessari per “reconstruir Espanya” amb un “manual de decència” que torni als ciutadans l’esperança en la política davant de la “degradació” del Govern de Pedro Sánchez i els seus presumptes casos de corrupció. En aquest sentit, va demanar que, si ell fa el mateix que el líder del PSOE, el facin fora del partit. “Jo no soc ni seré com ell”, va apuntar durant el seu discurs.

Feijóo va defensar la concepció del PP com un partit “de centre i reformista” i va afirmar que aquest és el camí per aconseguir els 10 milions de votants, en línia amb amb el camí que va traçar el 1990 José María Aznar per arribar a la Moncloa. Els casos de corrupció del PSOE van ser molt presents durant totes les intervencions. El nou secretari general del PP, Miguel Tellado, va fer referència al Comitè Federal afirmant que era una “vetlla” perquè està “mort” i va posar en contraposició un PP “preparat per girar full del sanchisme”.

Per aconseguir aquest objectiu, Feijóo aposta per la continuïtat en el Comitè Executiu, en el qual dels 35 noms repeteixen més d’una quinzena de càrrecs. Entre els nous vocals hi ha Alfonso Serrano, del PP madrileny, i Daniel Sirera. S’hi afegiran els cinc vocals de lliure designació de Feijóo, que en manté quatre i incorpora com a novetat Cayetana Álvarez de Toledo.

El nou ideari del PP aposta per endurir les penes per malversació, mentre que assenyala que l’indult “no tornarà a ser un privilegi polític”. Fixa també que no és acceptable que en una democràcia parlamentària el Govern no presenti un projecte de Pressupostos, sense que això tingui conseqüències, i promet fer tots els canvis necessaris perquè això no torni a ocórrer. Dani Sirera, portaveu del PP a Barcelona, va anunciar també la creació de l’Oficina de Compliment Normatiu per garantir l’aplicació del codi ètic.

Sirera va ironitzar sobre la iniciativa del PSOE d’incloure en el seu codi l’expulsió de consumidors de prostitució. “Es quedaran amb zero militants”, va assegurar, abans de remarcar que en el codi ètic del seu partit “no necessita posar això, però sí que té una idea molt clara: qui la fa, la paga i se’n va del partit”.

Defensa de la Nació

La formació busca donar una imatge d’“exemplaritat”

El Partit Popular va aprovar ahir durant el seu congrés la ponència d’Estatuts que recull el nou model de primàries, que fixa que els afiliats votaran ara en una única llista el candidat a president i els compromissaris, i la ponència Política amb què busca llançar un “missatge d’exemplaritat” dels seus càrrecs davant una “cúpula” del PSOE “podrida per la corrupció”.

Albiol defensa dialogar amb Junts per a la moció de censura

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que va exercir les funcions de president en el XXI Congrés Nacional del PP, va afirmar que no veu cap problema que el seu partit pugui assolir un acord amb Junts per treure Pedro Sánchez de la Presidència del Govern mitjançant una moció de censura. “Nosaltres aspirem a governar Espanya per a tothom; necessàriament hem de ser un partit amb capacitat de poder parlar amb tothom”, va declarar Albiol. Això sí, va advertir que amb partits com la CUP o Bildu “no s’ha de parlar res”, encara que tot seguit va manifestar: “A partir d’aquí jo no sé quin problema hi hauria, per exemple, a arribar a un acord amb Junts per a una moció de censura.”

Dins dels debats del congrés, el veto que el PPC volia posar en una esmena a la ponència política per evitar que el partit pactés amb altres que busquin “subvertir l’ordre constitucional” va ser resolta establint que en la política de pactes de la formació “la defensa de l’Estat, la Nació i l’ordre constitucional siguin objectius irrenunciables”.