Feijóo aspira a governar en solitari però no posarà “cordons sanitaris” a Vox

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va clausurar ahir el congrés del PP amb un discurs en el qual va assegurar que vol governar en solitari i va confirmar que no pensa imposar cordons sanitaris ni a Vox ni al PSOE. En la primera intervenció després d’haver estat reelegit president de la formació, Feijóo va prometre que no establirà un cordó sanitari a Vox com demana l’esquerra, perquè és la tercera força política del país i “els seus votants mereixen un respecte”. Tampoc no establiran un cordó al PSOE “com demana Vox”, ja que, encara que amb aquest PSOE del “sanchisme” sigui “impossible” acordar res, això significa “renunciar per sempre que aquest país recuperi els consensos en els assumptes que ho requereixen”. Ara bé, l’únic cordó sanitari serà a Bildu, va reiterar.

“La presidència del Govern espanyol exigeix grandesa i jo la tindré”, va afirmar Feijóo, que va definir el XXI Congrés que va finalitzar ahir a Madrid com “l’acte fundacional d’uns nous temps” per al partit, centrat a donar esperança als espanyols. El líder del PP va insistir que només hi ha dos opcions: “O Sánchez o jo.” Així, va reiterar la seua idea d’un govern en solitari amb aliances al Congrés perquè l’únic Govern en coalició que hi ha hagut fins ara “no ha funcionat” i ell no vol donar a Espanya “els mateixos espectacles” que es donen al Consell de Ministres.Feijóo va prometre que, quan arribi al Govern, tornarà “la normalitat” a la vida política i la “primera tasca” serà aconseguir que els anys de Sánchez es converteixin en “un parèntesi” en la història. També una de les primeres tasques serà acabar amb “el mur” que divideix avui dia els espanyols i va prometre un Govern “net” que torni la confiança en la política als ciutadans. Les reaccions no es van fer esperar i el líder de Vox, Santiago Abascal, va citar el PP i Núñez Feijóo a canviar de polítiques perquè el que importa, va dir, no són els noms ni les persones sinó que el que defensin no sigui el mateix que el PSOE: “El dia que canviïn hi haurà possibilitat de partit i de pacte.” Un avís que Abascal va llançar durant la seua visita a Alcalá de Henares, on desenes de persones es van concentrar dijous i divendres després de la crida a les xarxes socials de plataformes d’extrema dreta com Revuelta o Núcleo Nacional arran de la detenció d’un presumpte violador que residia al Centre d’Emergència, Acollida i Derivació de migrants.

Díaz Ayuso afirma que “tornarà el cop a Catalunya”

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va afirmar, per la seua part, que “tornarà el cop a Catalunya” ja que ara “res no els pot aturar”, ni les Forces i Cossos de Seguretat, ni la justícia, ni el Codi Penal ni Hisenda.

“De fet, el dia 14 començarà una negociació per a un finançament especial per a Catalunya. Es diu negociació, ja ho tenen negociat, un nou finançament per a Catalunya, per treure’ns els diners”, va retreure, alhora que va subratllar la necessitat de “tallar l’aixeta d’aquest negoci identitari”.Díaz Ayuso també va carregar contra Pedro Sánchez, que està “mimetitzat amb els seus socis”. “Et posaries el xandall caribeny i ho saps”, li va etzibar durant el discurs a la jornada de clausura del XXI congrés nacional extraordinari del PP. Així mateix, va dir que Madrid és “la casa de tothom qui fuig del comunisme i el socialisme desorellat”.