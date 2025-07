Guerra de drons de curt abast a Donetsk

La zona de Khàrkiv, atacada ahir per drons russos. - EFE/ADMINISTRACIÓ MILITAR REGIONAL DE KÍIV

Les tropes ucraïneses estan sota una creixent pressió russa a les regions orientals de Khàrkiv i Donetsk, on l’exèrcit invasor aprofita la seua superioritat numèrica i l’avantatge en la capacitat dels drons de curt abast per avançar en parts de la línia del front.

Així mateix, en particular, l’ús per part de les forces russes de drons immunes a les defenses radioelectròniques ha posat sota pressió la logística ucraïnesa en zones com Vovtxansk, a Khàrkiv, i Kostiantínivka.

Treballar en logística s’ha tornat més perillós que combatre en infanteria, segons Anatoli, un soldat d’uns 30 anys d’una brigada amb base a Khàrkiv. “Una vegada atrinxerat, estàs més segur que els que entreguen municions o evacuen els ferits, que només poden confiar en la sort, mentre els drons suïcides russos els enxampen”, va afirmar.