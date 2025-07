Musk anuncia el seu partit polític

Publicat per EFE Creat: Actualitzat:

El magnat Elon Musk va suggerir dissabte que ha creat un partit polític anomenat America Party per “tornar la llibertat” als Estats Units, després de fer una enquesta entre els seus seguidors a la xarxa social X i criticar repetidament la llei pressupostària i fiscal del president Donald Trump. “Per un factor de 2 a 1, vostès volen un nou partit polític i haurien de tenir-lo. Pel que fa a portar la fallida al nostre país amb malbaratament i corrupció, vivim en un sistema d’un partit, no una democràcia. Avui, s’ha format America Party per tornar-los la llibertat”, va dir a X, la xarxa social propietat seua.

Musk va al·ludir a una enquesta que va fer ahir, en la qual va preguntar als seus seguidors si volien “independència del sistema bipartidista”. Va opinar que “per a alguns és unipartidista” i va proposar crear un nou partit, després de la qual cosa 1,2 milions d’usuaris van enviar un vot digital i el 65% li van donar el “sí”.

Així mateix, l’empresari de Tesla i SpaceX va agregar que una “manera d’executar” influència al sistema bipartidista actual als EUA, dominat pel Partit Republicà i el Demòcrata, seria centrar-se a obtenir “sol 2 o 3 seients del Senat i de 8 a 10 districtes de la Cambra (de Representants)”. “Atesos els marges legislatius, fins com una fulla, això seria suficient per servir com el vot decisiu en lleis contencioses, assegurant que serveixen la veritable voluntat del poble”, va afirmar així l’empresari.

Musk va renunciar al maig com a responsable d’eficiència a la Casa Blanca per desavinences amb Trump. El president, per la seua part, ha respost assegurant que si Musk no rebés subsidis per a les seues empreses hauria de tornar a Sud-àfrica, país del qual és originari, encara que també té la ciutadania dels EUA.