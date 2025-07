L'incendi de Paüls afecta unes 2.899 hectàrees i obliga a confinar unes 18.000 persones

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'incendi de Paüls (Baix Ebre) afecta unes 2.899 hectàrees de terreny majoritàriament forestal, segons dades provisionals facilitades pels Agents Rurals. El foc ha obligat a confinar unes 18.000 persones dels municipis de Xerta, Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Jesús, Roquetes, Bitem, Tivenys i el barri dels Reguers de Tortosa, segons els Bombers de la Generalitat. A la població d'aquestes localitats s'hi ha de sumar la dels municipis de Prat del Comte i Pinell de Brai, on Protecció Civil ha enviat una alerta al mòbil demanant confinament municipal. D'alta banda, s'han evacuat cases rurals a Xerta i Alfara de Carles i Bombers van evacuar una persona a la urbanització el Toscar d'Alfara de Carles, on la resta, unes 50, s'havia autoevacuat.

De les gairebé 2.900 hectàrees afectades, unes 2.000 són de terreny forestal i la resta agrícola, segons ha explicat al 3/24 l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur. Mur ha detallat que el foc ha passat tan de pressa durant la nit per aquests terrenys agrícoles que ha fet que a l'interior del perímetre hi hagi zones no afectades. Per això, la xifra d'afectació és provisional, a l'espera que els Agents Rurals puguin acabar de determinar l'afectació concreta.

D'altra banda, ha indicat que, per raons de seguretat, les tasques d'investigació no han pogut començar completament fins aquest dimarts al matí. En aquest sentit, Mur ha indicat que encara estan en una fase inicial i no poden apuntar cap hipòtesi sobre l'origen del foc.