Les inundacions a Texas ja causen més de 90 morts

La xifra de morts per les inundacions al centre i sud de Texas va superar ahir els 90, segons l’últim recompte. Larry Leitha Jr., agutzil del comtat de Kerr, un dels més afectats pel desastre, va indicar que de 75 cossos recuperats a la seua zona, 48 eren adults i 27 més, nens. Segons es va indicar, a més es desconeix encara el parador d’unes altres 41 persones.

Les inundacions van devastar divendres la regió coneguda com Hill Country, als afores de San Antonio, abans d’un cap de setmana festiu en què la comunitat tenia planejada diverses activitats per celebrar el Dia la Independència.

El Servei Meteorològic Nacional va explicar que en un període d’unes 12 hores divendres es van acumular més de 30 centímetres de pluges, la qual cosa va elevar el cabal del riu Guadalupe, a prop de Hunt, al segon nivell més alt registrat, amb 9,9 metres d’altura.

Per la seua part, la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem, va assegurar que desconeix que es produïssin errors als sistemes d’alerta durant aquestes greus inundacions. Noem va declarar que de moment no han trobat res que reforci aquestes afirmacions i va remarcar que “en molts llocs” dels EUA es produeixen “inundacions sobtades” com les que han tingut lloc a Texas.

“El Servei Meteorològic Nacional va emetre les alertes quan les va rebre”, va concloure la secretària de Seguretat Nacional en declaracions a Fox News, des d’on va assegurar que l’Administració Trump ha estat millorant les capacitats d’aquesta oficina després de diversos anys de “negligències”. “És un sistema antic que necessitava ser actualitzat, i el president Trump el va reconèixer immediatament i es va posar a treballar-hi quan va assumir el càrrec”, va justificar Noem, mentre ahir augmentaven les crítiques pel desmantellament que la Casa Blanca preveu per a l’Agència Federal de Gestió d’Emergències (FEMA).

El mes passat la mateixa Noem va afirmar que la FEMA hauria “de desaparèixer tal com existeix”. Per la seua part, Trump té previst visitar la zona aquest divendres.