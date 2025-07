El PSOE diu haver sortit “més reforçat i amb ganes de seguir” després del Comitè Federal

Mínguez s’estrena com a portaveu- La nova portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, elegida en el Comitè Federal del partit de dissabte, va arrancar la seua primera roda de premsa acusant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d’haver estat “coquetejant” amb el narcotràfic. Ho va fer per contraposar els insults que segons ella han rebut els socialistes al congrés del PP d’aquest cap de setmana i la manera d’actuar de la formació de Feijóo davant el PSOE. - ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El PSOE va assegurar ahir que l’últim Comitè Federal del partit ha estat el “més feminista” dels últims anys, amb què, segons va manifestar la nova portaveu socialista, la lleidatana Montse Mínguez, la formació ha sortit “reforçada i amb ganes de seguir”, alhora que va reivindicar el seu “nivell d’exigència” per prendre mesures contra l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán.

Mínguez va expressar el seu “orgull” per donar veu a un partit “que sap respondre de manera ràpida, immediata i contundent davant de casos que no tenen res a veure amb els valors socialistes”. En qualsevol cas, la portaveu del PSOE va defensar que el Comitè Federal de dissabte passat es va tancar amb un “suport exprés” al secretari general i president del Govern central, Pedro Sánchez, i va desdenyar la paraula “resistir”: “No és resistir, és provar d’avançar i perseverar.”

Així mateix, va explicar que Sánchez està “il·lusionat i fort” després d’aquest Comitè Federal, insistint que és el “capità” que ha de “guiar” els socialistes després d’aquests últims casos que ha patit el partit. Amb tot, va recalcar que el “nivell d’exigència és tan gran” dins del PSOE que la formació ha actuat amb l’informe de l’UCO de la Guàrdia Civil en el cas de Santos Cerdán.

Pel que fa als canals de denúncia per a situacions com la que ha tingut lloc amb l’exdirigent socialista Francisco Salazar, acusat de “comportaments inadequats” per dones, la portaveu del PSOE va assegurar que s’ha reforçat durant aquest cap de setmana, tot i que va sostenir que fins a la data no s’havia presentat “cap denúncia”. Sobre les mesures que plantejarà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en la seua compareixença de demà dimecres, va dir que les desconeix, encara que va garantir que es plantejaran actuacions “per enfortir el sistema d’administració”.

Tanmateix, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va avançar que Sánchez presentarà un paquet de mesures contra la corrupció “molt potent”.

D’altra banda, Mínguez va minimitzar les crítiques del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, després del Comitè Federal, assegurant que és la “mostra” del “debat viu” dins de l’organització.

Tanmateix, el també secretari general socialista de Castella-la Manxa va dir que “no es pot gestionar la política des de la por”. Així mateix, va afirmar que aquesta és l’etapa amb menys crítica interna que ha viscut al PSOE.

Sumar: “La compareixença de Sánchez decidirà la legislatura”

Sumar va avisar ahir els seus socis de Govern del PSOE que la compareixença demà dimecres al Congrés del president de la Moncloa, Pedro Sánchez, sobre el cas Cerdán decidirà el rumb de la legislatura, i va lamentar que els socialistes no hi hagin contactat encara per acordar mesures.

“Si dimecres el PSOE parla només en nom seu, nosaltres ho farem en el nostre”, va dir en una roda de premsa celebrada per una de les líders del partit Moviment Sumar, Lara Hernández.Segons la seua opinió, els socialistes continuen sense ser conscients de la gravetat de la situació després del cas Cerdán i creuen que “amb retòrica i anuncis buits per guanyar temps és suficient”.Sumar va anunciar que impulsarà la creació de l’oficina anticorrupció i la retribució del permís parental de 8 setmanes per a la cura dels fills menors de 8 anys per provar de fer efectiu el “reinici” de la legislatura.