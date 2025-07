Un home mata a trets el seu germà i fereix 5 mossos abans de ser abatut

Els Mossos davant la casa on va passar el tiroteig. - ACN

Un home va matar ahir amb una arma de foc el seu germà a la seua casa de Calldetenes (Osona), on va mantenir retinguda la seua mare abans de ser abatut pels Mossos d’Esquadra i després que l’individu obrís foc contra els agents, deixant-ne cinc de ferits, tres de gravetat. Els fets van ocórrer de matinada, quan diversos veïns van avisar que l’home s’havia atrinxerat amb dos ostatges. Inicialment es van dirigir a la zona diverses patrulles de seguretat ciutadana de la policia catalana, però davant la gravetat de la situació es van veure en l’obligació d’activar efectius de la unitat d’elit (GEI) així com agents de mediació per provar de neutralitzar l’atrinxerat, que en tot moment va mantenir una actitud violenta i hostil contra la policia.

Després de fracassar la negociació, els agents dels GEI van iniciar moviments per alliberar els dos ostatges, moment en què l’home armat va disparar contra els policies ferint-ne cinc. Va ser llavors quan aquests el van abatre.

Posteriorment van entrar a la casa, van alliberar la dona i van trobar el cadàver d’un home, el germà, amb impactes de bala. Els investigadors proven ara de determinar si l’atrinxerat tenia algun tipus de malaltia mental.