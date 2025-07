El PSOE (27%) cau 7,3 punts i es queda a només mig punt sobre el PP (26,5%) pel 'cas Cerdán', amb Vox (18,9%) disparat

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El PSOE (27%) es manté com a primera força en intenció de vot, però ha perdut 7,3 punts en un mes fruit de l'esclat del 'cas Cerdán' i se situa amb només mig punt d'avantatge respecte al PP (26,5%), segons el baròmetre del mes de juliol del Centre d'Investigacions sociològiques (CIS). L'estudi situa Vox (18,9%) com a principal beneficiari del nou escenari polític, amb una crescuda de 5,7 punts en un mes. Per darrere, Sumar (7,8%) guanya vuit dècimes i Podem (4,4%) també creix dues dècimes. El CIS també apunta a un creixement important d'ERC (2,1%), que guanya set dècimes, i manté estable Junts (1%) que en perd una respecte a l'anterior sondeig. Se Acabó la Fiesta (1,7%) guanya dues dècimes.

L'estudi es va fer entre l'1 i el 7 de juliol mitjançant 4.000 entrevistes. Es tracta del primer baròmetre després de l'esclat del 'cas Cerdán' amb la publicació de l'informe de l'UCO que el situa a l'eix d'una suposada trama de cobrament de comissions il·legals, la seva renúncia com a secretari d'Organització del PSOE i el seu empresonament. També recull l'impacte de la compareixença de Pedro Sánchez al Comitè Federal del PSOE i del Congrés del PP.

El baròmetre de juliol trenca la tendència de l'estudi del mes passat. Situava el PSOE (34,3% d'intenció de vot) amb set punts d'avantatge respecte al PP (27,3%), amb un augment de 2,3 punts dels socialistes i una caiguda de 2 punts del PP. Fa un mes, Vox (13,2%) augmentava mig punt i Sumar (7%) creixia nou dècimes, mentre que Podem (4,2%) estava estancat.

La corrupció, entre les principals preocupacions

El baròmetre del mes de juliol també recull un creixement important de la preocupació per la corrupció. Passa d'ocupar la novena posició de l'estudi de juny (11,7%) a la segona posició al del juliol (25,3%), només per darrere l'habitatge (30%). La immigració se situa en tercer lloc amb el 18,4%.

Rebuig al 5% de despesa militar que demana Trump

L'estudi posa de manifest que una majoria de la població, el 57,5%, creu que el govern espanyol "no ha d'acatar" la petició del govern dels Estats Units i de l'OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa. Només un 34,7% considera que cal assolir aquesta despesa. A més, un 72,8% "sap" que destinar aquest 5% a defensa suposaria "un fort augment d'impostos i una reducció dels salaris i de la despesa social", en els termes de la pregunta del CIS.

Sánchez, president preferit mentre Feijóo i Abascal empaten

Pedro Sánchez continua essent la persona que més espanyols prefereixen com a president del govern espanyol en aquests moments. L'assenyalen un 22,5%, mentre que Alberto Núñez Feijóo es queda amb l'11,4%, i el líder de Vox, Santiago Abascal, en l'11,3%, només una dècima per sota de Feijóo. En quart lloc apareix Isabel Díaz Ayuso, amb el 5,7%, en el cinquè Yolanda Díaz, amb el 3,6%, i després Gabriel Rufián, amb l'1,7%. Amb tot, Pedro Sánchez no genera "cap confiança" a una majoria dels espanyols (50,4%)

Pel que fa a la valoració dels líders, cap supera un 4 sobre 10. El més ben valorat és Pedro Sánchez, amb un 3,99 de mitjana. El segueix Yolanda Díaz, amb un 3,97. Alberto Núñez Feijóo es queda en tercera posició amb un 3,83, i Santiago Abascal tanca la llista amb un 3,15.

Només aproven Cuerpo i Bustinduy

El CIS també demana als ciutadans que posin nota als ministres del govern espanyol. Els únics que aproven són el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, amb un 5,04, i el de Consum, Pablo Bustinduy, que és el més ben puntuat amb un 5,13. Cinc ministres obtenen menys d'un 4. Els més mal valorats són Fernando Grande-Marlaska (3,66), Ángel Víctor Torres (3,79), María Jesús Montero (3,88), Óscar Puente (3,91) i Félix Bolaños (3,9).