Un tribunal dels EUA prohibeix arrestar migrants per la seua raça o llengua

Donald Trump i la seua dona Melania van visitar les zones afectades per les riuades a Texas. - WHITEHOUSE/X

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un tribunal federal dels EUA va dictaminar divendres de manera provisional que el Departament de Seguretat Nacional (DHS) ha de posar fi als arrestos que s’han portat a terme en batudes d’immigració a Los Angeles “basant-se únicament en la seua raça, idioma o ocupació”, en el marc de la controvertida repressió de l’Executiu nord-americà contra els migrants a Califòrnia. Ara per ara la Casa Blanca no s’ha pronunciat sobre aquest fet.

Així ho ha resolt la jutge federal de districte Maame Ewusi Mensah Frimpong, que ha exigit l’existència d’“una sospita raonable més enllà de la raça o ètnia aparent d’una persona, l’idioma que parla, el seu accent o la seua presència en un lloc particular”, per efectuar aquestes detencions, segons la CNN.

Segons el que ha disposat la magistrada –designada per l’expresident Joe Biden–, “els agents a l’àrea de Los Angeles no podran detenir i interrogar individus sense sospites raonables que estan als Estats Units il·legalment”. En la mateixa línia, Frimpong subratlla en el seu ordre que un dels principals “errors” de l’Administració de Donald Trump ha estat el de no proporcionar informació sobre els motius i les condicions d’aquests arrestos.

La resolució arriba en un moment d’elevada crispació i confrontació creixent entre l’Administració Trump i les forces socials que fa setmanes que protesten contra la política migratòria del magnat, confrontació que s’ha traduït en setmanes de disturbis als carrers de Los Angeles, on Trump va desplegar a mitjans de juny uns 4.100 efectius de la Guàrdia Nacional i prop de 700 marines a Los Angeles.

Trump visita Texas després de les inundacions i rebutja les crítiques

Trump va visitar les zones afectades per les inundacions a Texas i va desestimar els dubtes sobre les carències en el sistema d’alertes d’emergència. En una taula redona al costat del governador de Texas, Greg Abbott, Trump va carregar contra una reportera que va preguntar sobre les carències del sistema d’alertes d’emergència al comtat de Kerr, el més afectat pel desastre i on s’han trobat la majoria de les 120 víctimes. “Només una persona molt malvada faria una pregunta així”, li va respondre.