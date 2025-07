Una menor, crítica al cremar-la viva la parella

El lloc on la menor va patir l’agressió. - EUROPA PRESS

Una menor de 17 anys va resultar ahir ferida crítica amb cremades al 95% del cos després que la seua parella, un home de 20 anys, la ruixés amb material combustible i li calés foc al carrer Roque Nublo, al barri de La Isleta de Las Palmas de Gran Canària.

Els fets van succeir a les 04.00 hores en un immoble del carrer Roque Nublo, on els agents i els sanitaris desplaçats al lloc van trobar la noia al carrer amb cremades per tot el cos i també el jove, que va ser detingut, amb símptomes d’intoxicació per inhalació de fum.

El Govern de les Canàries tutela la menor agredida, que viu en un centre del qual s’havia escapat en diverses ocasions. L’última fa diversos dies i el llar de menors havia interposat una denúncia per la seua desaparició, va explicar la directora general de Protecció de la Infància de les illes Canàries, Sandra Rodríguez.