Alliberades 162 víctimes d’explotació sexual

Agents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van alliberar ahir 162 dones d’origen sud-americà víctimes d’una organització dedicada a l’explotació sexual a diverses províncies d’Espanya. 16 de les víctimes es trobaven a Catalunya –8 a Reus i 8 a Manresa–, on la xarxa havia estès la seua activitat amb dos immobles, malgrat que no hi va haver detinguts.

Segons va comunicar la Policia Nacional, 37 persones van ser arrestades, al País Valencià, Múrcia i Màlaga. Els agents van fer 39 escorcolls en set províncies diferents i van detenir els 11 màxims responsables de l’organització.

El grup es dedicava a captar dones d’origen sud-americà en situació de vulnerabilitat i que no disposessin de permís de residència i treball, i les obligaven a exercir la prostitució en diferents províncies. Les víctimes eren traslladades entre els locals i estaven sotmeses a un control constant mitjançant videovigilància. Només podien sortir dos hores al dia, sempre en horari de matí, i dormien amuntegades en lliteres o directament al mateix llit on atenien els clients.