Dimiteix la diputada de la CUP Laia Estrada

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La diputada de la CUP Laia Estrada va anunciar ahir que dimiteix dels seus càrrecs a causa de “discrepàncies polítiques”. Estrada, que ha estat diputada des del 2021, va encapçalar la llista de la CUP en les últimes eleccions del Parlament. En xarxes socials va assegurar que “ha estat un orgull i un privilegi representar la CUP”, i que seguirà “lluitant com a militant de l’esquerra independentista per pel socialisme, el feminisme i la independència dels Països Catalans”. La formació va comunicar que respecta “la seua decisió de fer un pas al costat” i li agraeixen la “tasca en l’àmbit institucional i com a militant, que ha estat impecable”.