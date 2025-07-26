SEGRE

Juana Rivas torna el seu fill menor al pare per ordre judicial

La dona traslladarà ara la lluita a Itàlia, on resideix la seua exparella

Juana Rivas a l’arribar al jutjat per entregar el seu fill petit a l’exparella. - EUROPA PRESS

Juana Rivas va entregar ahir el seu fill menor, d’11 anys, al seu pare, l’italià Francesco Arcuri, que en té la custòdia, en compliment d’una ordre judicial i després d’un primer intent fallit dimarts que va obligar a ajornar l’intercanvi. L’entrega del nen, que es va fer en privat, va posar fi a una tensa setmana d’encreuament d’acusacions i intents per frenar-ho, encara que la mare va assegurar que continuarà la “lluita” a Itàlia. L’intercanvi es va portar a terme en seu judicial i de forma més íntima i ordenada que en el primer intent, quan l’enorme enrenou mediàtic i els moments de tensió viscuts en el punt de trobada familiar en el qual es va fixar inicialment l’intercanvi van portar la jutge de Primera Instància 3 de Granada a ajornar-ho. El nen va completar el retrobament amb el pare acompanyat de les psicòlogues i treballadores socials designades i sense interferències. El germà del menor, que ja és major d’edat, havia demanat no obligar el seu germà a anar-se’n amb el pare, que té una causa pendent per maltractar-los a Itàlia.

Després de l’intercanvi, l’equip jurídic de Rivas, liderat per Carlos Aránguez, va manifestar que no es rendiran “mai” i que ara traslladaran la seua “lluita” a la justícia d’Itàlia, on és recorreguda la custòdia i on demanaran mesures de protecció.

El procés d’entrega es va completar un dia després que l’Audiència de Granada estimés parcialment un recurs presentat per Arcuri i ordenés el Jutjat d’Instrucció número 4 investigar Juana Rivas per un possible delicte de sostracció de menors, el mateix pel qual va ser condemnada a presó el 2018 i posteriorment indultada parcialment.

El Govern insta a escoltar el nen, que “tem per la seua vida”

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va afirmar ahir que a l’informe de la psicòloga habilitada per acompanyar el fill menor de Juana Rivas, el nen relata que “tem per la seua vida” si és entregat al pare, i va defensar que abans d’haver-se decidit l’entrega del menor “s’hauria d’haver celebrat el judici” que el pare té pendent a Itàlia per presumpte maltractament infantil contra els seus fills, datat per al 18 de setembre, i va incidir en la importància “d’escoltar el menor”.

