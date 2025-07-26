SUCCESSOS
Juana Rivas torna el seu fill menor al pare per ordre judicial
La dona traslladarà ara la lluita a Itàlia, on resideix la seua exparella
Juana Rivas va entregar ahir el seu fill menor, d’11 anys, al seu pare, l’italià Francesco Arcuri, que en té la custòdia, en compliment d’una ordre judicial i després d’un primer intent fallit dimarts que va obligar a ajornar l’intercanvi. L’entrega del nen, que es va fer en privat, va posar fi a una tensa setmana d’encreuament d’acusacions i intents per frenar-ho, encara que la mare va assegurar que continuarà la “lluita” a Itàlia. L’intercanvi es va portar a terme en seu judicial i de forma més íntima i ordenada que en el primer intent, quan l’enorme enrenou mediàtic i els moments de tensió viscuts en el punt de trobada familiar en el qual es va fixar inicialment l’intercanvi van portar la jutge de Primera Instància 3 de Granada a ajornar-ho. El nen va completar el retrobament amb el pare acompanyat de les psicòlogues i treballadores socials designades i sense interferències. El germà del menor, que ja és major d’edat, havia demanat no obligar el seu germà a anar-se’n amb el pare, que té una causa pendent per maltractar-los a Itàlia.
Després de l’intercanvi, l’equip jurídic de Rivas, liderat per Carlos Aránguez, va manifestar que no es rendiran “mai” i que ara traslladaran la seua “lluita” a la justícia d’Itàlia, on és recorreguda la custòdia i on demanaran mesures de protecció.
El procés d’entrega es va completar un dia després que l’Audiència de Granada estimés parcialment un recurs presentat per Arcuri i ordenés el Jutjat d’Instrucció número 4 investigar Juana Rivas per un possible delicte de sostracció de menors, el mateix pel qual va ser condemnada a presó el 2018 i posteriorment indultada parcialment.
El Govern insta a escoltar el nen, que “tem per la seua vida”
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va afirmar ahir que a l’informe de la psicòloga habilitada per acompanyar el fill menor de Juana Rivas, el nen relata que “tem per la seua vida” si és entregat al pare, i va defensar que abans d’haver-se decidit l’entrega del menor “s’hauria d’haver celebrat el judici” que el pare té pendent a Itàlia per presumpte maltractament infantil contra els seus fills, datat per al 18 de setembre, i va incidir en la importància “d’escoltar el menor”.