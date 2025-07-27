POLÍTICA
Una universitat xinesa tornarà a impartir català
Conveni entre una universitat de Pequín i l’Institut Ramon Llull. Illa vol fomentar l’intercanvi d’estudiants
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va iniciar ahir el seu segon dia de gira per la Xina anunciant que l’ensenyament en català tornarà a impartir-se en una universitat del país asiàtic, en concret en la Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín, a partir del segon semestre del curs vinent. Per a això es firmarà un conveni entre l’esmentada institució i l’Institut Ramon Llull. Aquesta universitat ja va impartir cursos de català entre 2015 i 2019, però els va interrompre a causa de la pandèmia. Segons va afirmar Illa, aquest acord “servirà per formar professionals que tradueixin del català al xinès i viceversa”. Així mateix, va afegir que es treballa perquè es produeixin intercanvis entre estudiants xinesos i catalans “no només en l’àmbit lingüístic sinó també en el financer i el comercial”.
La visita institucional d’Illa a la Xina, que es prolongarà fins divendres, inclou aturades a Pequín, Hefei, Wuhu i Shanghai, amb una agenda centrada en el reforç de les relacions polítiques, econòmiques i culturals entre Catalunya i el país asiàtic. La Xina és la principal destinació de les exportacions catalanes a Àsia i un dels principals inversors a Catalunya en els últims anys.
Conveni de col·laboració amb el sincrotró ALBA de Barcelona
� En l’àmbit científic, Salvador Illa va visitar el sincrotró High Energy Photon Source (HEPS), situat al nord de Pequín, on va presidir la firma d’un conveni de cooperació entre aquesta instal·lació i el Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès. L’acord “dona concreció” a un memoràndum d’enteniment subscrit el 2024 entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i l’HEPS, va assegurar el president, que va assenyalar que l’ALBA treballa per assolir el nivell de quarta generació el 2031, com el que operarà l’HEPS, l’inici de funcionament del qual es preveu cap a finals d’aquest any. Illa també va visitar les instal·lacions a Pequín del grup Roca, una de les principals empreses catalanes presents a la Xina.