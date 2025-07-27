POLÍTICA
Von der Leyen es reuneix amb Trump a la recerca d’un acord aranzelari
El bloc comunitari busca un pacte equilibrat que eviti la guerra comercial. El president dels EUA diu que la immigració il·legal “està matant Europa”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va ser vist ahir jugant a golf al seu complex Trump Turnberry, a l’oest d’Escòcia, abans de reunir-se allà avui amb la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, que buscarà arribar a un acord aranzelari equilibrat i estable que eviti la guerra comercial entre els dos blocs a partir de l’1 d’agost vinent. Segons han avançat en els últims dies fonts diplomàtiques, les dos parts estan avançant en un acord que implicaria la imposició d’un gravamen del 15% a les exportacions europees, un pacte en línia subscrit aquesta setmana entre els Estats Units i el Japó. Abans d’arribar al seu complex de golf, Trump va assegurar a Washington que hi ha “un 50% de possibilitats o menys” d’aconseguir un pacte comercial amb la Unió Europea. “Diria que tenim un 50% de possibilitats, potser menys, però un 50% de possibilitats d’arribar a un acord amb la UE. Serà un acord en el qual hagin de donar alguna cosa per reduir els seus aranzels”, va afirmar. El president nord-americà amenaça d’imposar al bloc comunitari una pujada aranzelària a tots els productes del 30% a partir de l’1 d’agost, una xifra que segons el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, faria “prohibitiu” l’intercanvi de béns a ambdós costats de l’Atlàntic. I, encara que s’entrevegi un acord, Von der Leyen va a la reunió amb Trump amb un bon arsenal de contramesures a la recambra per valor de 93.000 milions d’euros, acabat d’aprovar per vint-i-sis dels vint-i-set països de la UE.
Per una altra banda, Trump va assegurar quan va arribar a Escòcia que la immigració il·legal és una “invasió” que està “matant Europa”. “El mes passat, als Estats Units no hi entrava ningú. L’hem tancat. I hem eliminat molta gent dolenta que va arribar amb Joe Biden”, va manifestar. Per altra banda, va afegir: “Vostès estan permetent que això passi als seus països, i han d’aturar aquesta horrible invasió.” Trump va fer aquestes declaracions als mitjans després de baixar de l’Air Force One a l’aeroport escocès de Prestwick, on també va instar països com el Regne Unit a eliminar les turbines eòliques que enlletgeixen el paisatge.