CONFLICTE
La fam a Gaza obliga Israel a obrir el setge i que es reparteixi ajuda humanitària
Després de les imatges de nens famèlics i les pressions internacionals. Anuncia treves parcials diàries per a l’enviament de menjar i medicines des de la frontera de Rafah i palets llançats des de l’aire
Les imatges de nens morint de gana i la pressió internacional han obligat Israel a tornar a permetre l’entrada d’ajuda humanitària a la destruïda Franja de Gaza per via terrestre, però també aèria. Ahir desenes de camions carregats amb ajuda humanitària van creuar la frontera egípcia de Rafah cap a la Franja, malgrat que passant abans per territori israelià per a inspeccionar-los. Tot després que el govern israelià anunciés l’inici de “pauses humanitàries” de deu hores per facilitar l’entrega d’ajuda a l’enclavament i establís “rutes segures permanents” per permetre el moviment tranquil de les organitzacions humanitàries sobre el terreny en franges horàries planificades. “A partir d’avui, s’iniciarà un alto el foc tàctic local de l’activitat militar, per atendre les necessitats humanitàries, de 10.00 a 20.00 hores”, va anunciar l’Exèrcit israelià, que van aclarir que aquesta aturada s’iniciarà “cada dia fins a nou avís” en zones en les quals les Forces de Defensa d’Israel “no operin”, com Al-Mauasi, Deir al-Balah i ciutat de Gaza.
Per la seua part, l’exèrcit israelià va reprendre els llançaments d’ajuda humanitària des de l’aire, un mètode molt criticat pels organismes internacionals al considerar que posa en perill la vida dels gazians. De fet, desenes de gazians van morir l’any passat amb el llançament d’alguns d’aquests palets que van derivar en escenes de caos i estampides. Segons una font oficial jordana, entre Jordània i els Emirats Àrabs Units van deixar ahir caure sobre la Franja de Gaza un total de 25 tones d’ajuda humanitària en paracaigudes.
L’arribada de l’ajuda ha generat escenes de desesperació, amb centenars de gazians pujant sobre els camions per intentar aconseguir una mica de farina o sucre.
Aquestes iniciatives van sorgir després d’una onada de crítiques i pressions internacionals contra la catastròfica situació humanitària que es viu a Gaza des que Israel imposés el mes de març passat un bloqueig a l’entrada d’ajuda humanitària, i que les autoritats de l’enclavament elevessin a més de 120 els palestins morts per gana o desnutrició, més de la meitat dels quals nens, des de l’inici de l’ofensiva desencadenada per l’exèrcit d’Israel després dels atacs del 7 d’octubre del 2023.
Malgrat la pausa humanitària anunciada per Israel, almenys trenta-un gazians van morir en diferents punts de la Franja mentre esperaven ajuda humanitària o com a resultat de bombardejos. Del total, almenys onze van morir durant la matinada de dissabte a diumenge mentre esperaven l’arribada dels camions carregats amb ajuda humanitària a prop del lloc militar de Zikim, als afores de la ciutat del nord de Beit Lahia.
Aturat un altre vaixell de la Flotilla de la Llibertat
La coalició propalestina Flotilla de la Llibertat va denunciar ahir que l’exèrcit d’Israel va interceptar el seu vaixell Handala la mitjanit entre dissabte i diumenge mentre navegava cap a Gaza amb l’objectiu de trencar el bloqueig israelià i entregar ajuda humanitària. Va assegurar que la intercepció va ser “violenta” i va tenir lloc a quaranta milles nàutiques de la costa de Gaza (uns 74 quilòmetres). A l’embarcació viatjaven 21 persones de dotze països, entre els quals dos espanyols, Sergio Toribio i Santiago González Vallejo. El Govern israelià va confirmar la intercepció del vaixell apuntant que “l’armada ha impedit que entrés il·legalment a la zona marítima de la costa de Gaza” i que l’embarcació estava sent dirigida “sense inconvenients cap a la costa israeliana i tots els passatgers estan sans i estalvia”. El vaixell va ser portat fins al port d’Ashdodo, on roman retingut. El Ministeri d’Afers Estrangers i l’ambaixada espanyola a Tel-Aviv es van mobilitzar per oferir assistència i protecció consular als dos espanyols a bord.
El 9 de juny un altre vaixell de la Flotilla de la Llibertat, el Madleen, va ser abordat en aigües internacionals per Israel, que va detenir tots els tripulants, entre els quals es trobava l’activista Greta Thunberg i també el riojà retingut de nou, Sergio Toribio.
Hamas denuncia l’intent de “blanqueig de la imatge”
L’organització islamista Hamas va considerar ahir que Israel busca “blanquejar la seua imatge davant el món” després de reprendre els llançaments aeris amb ajuda humanitària després que en els últims dies les morts per desnutrició s’hagin disparat a Gaza, fet que va generar més crítiques i pressió per part de la comunitat internacional. En aquest sentit, van assegurar que recuperar el mètode de l’enviament per aire, que Israel ja va establir durant l’any passat, “posa en perill la vida dels civils i humilia la seua dignitat en lloc de brindar-los protecció i ajuda integral”. Desenes de gazians va morir el 2024 pel llançament de palets, que van desencadenar escenes de caos i estampides. Així mateix, van denunciar que aquestes mesures “continuen sent limitades i no seran suficients per acabar amb la fam” i van xifrar en 600 els camions d’ajuda diària necessaris per cobrir les necessitats bàsiques.